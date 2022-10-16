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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi Flamengo’nun radarında!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi Flamengo’nun radarında!

Brezilya medyasından Torcedores'in haberine göre Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Flamengo'nun radarında. Brezilya ekibi, yıldız oyuncuyu transfer edebilmek için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
16.10.2022 14:52 - Son Güncelleme: 16.10.2022 14:52
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi Flamengo’nun radarında!

Fenerbahçe son dönemde parlattığı oyuncular ile dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, potansiyeli olan oyuncuları transfer ediyor ve sonra da yüksek bonservis bedelleriyle yıldız futbolcuları elinden çıkartıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi Flamengo’nun radarında!

Sarı-Lacivertliler yakın zamanda Kim Min Jae ve Eljif Elmas gibi oyuncuları satarak önemli gelirler elde etti. Kanarya, Kuzey Makedonyalı yıldız futbolcu Elmas'ı Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya transfer etmiş sonrasında ise Napoli'ye 16.2 milyon Euro'ya satmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi Flamengo’nun radarında!

Bir başka yıldızını ise sezon başında yine İtalyan ekibine gönderdi. Sarı-Lacivertliler, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya aldı. Napoli'ye ise sezon başında 18 milyon Euro bedelle gönderdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi Flamengo’nun radarında!

Brezilya medyasından Torcedores'in haberine göre Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Flamengo'nun radarında… Brezilya ekibi, yıldız oyuncuyu transfer edebilmek için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi Flamengo’nun radarında!

Fenerbahçe'nin ABD ekibi Los Angeles FC'den 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Rossi için beklentisi 12 milyon Euro. Flamengo'nun ise bu rakamlara çıkıp çıkmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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