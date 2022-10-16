Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi Flamengo’nun radarında!
Brezilya medyasından Torcedores'in haberine göre Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Flamengo'nun radarında. Brezilya ekibi, yıldız oyuncuyu transfer edebilmek için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.
16.10.2022 14:52 - Son Güncelleme: 16.10.2022 14:52
Fenerbahçe son dönemde parlattığı oyuncular ile dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, potansiyeli olan oyuncuları transfer ediyor ve sonra da yüksek bonservis bedelleriyle yıldız futbolcuları elinden çıkartıyor.
Brezilya medyasından Torcedores'in haberine göre Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Flamengo'nun radarında… Brezilya ekibi, yıldız oyuncuyu transfer edebilmek için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.
Fenerbahçe'nin ABD ekibi Los Angeles FC'den 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Rossi için beklentisi 12 milyon Euro. Flamengo'nun ise bu rakamlara çıkıp çıkmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.