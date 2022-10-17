Trabzon iki kez öne geçti ama Beşiktaş pes etmedi!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında kazanan çıkmadı. Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta puanları paylaştı: 2-2. 11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde altıpasın içinde Maxi Gomez'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 29. dakikada Rosier, son çizgiye yakın bir noktadan topu içeri çevirdi. Arka direkte Larsen'in ters vuruşunda skor 1-1 oldu. 36. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Masuaku'nun hatalı pası sonucunda Trezeguet ikramı geri çevirmedi ve Trabzonspor'u yeniden öne geçirdi: 1-2. 59. dakikada Bardhi mutlak pozisyonda golü atamadı. 70. dakikada Weghorst'un kafa vuruşu üst direkten geri geldi. Dönen topu Cenk Tosun ağlara yolladı: 2-2. 89. dakikada Yusuf Yazıcı direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Böylece dev maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
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- 17.10.2022 Gazete