Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzon iki kez öne geçti ama Beşiktaş pes etmedi!

    Dolmabaçe'de Trabzonspor kaçtı Beşiktaş kovaladı. Fırtına'nın Gomez ve Trezeguet'nin gollerine, Kara Kartal Larsen (k.k) ve Cenk karşılık verdi. İşte detaylar...

    Fırtına kaçtı Kartal kovaladı

    Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında kazanan çıkmadı. Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta puanları paylaştı: 2-2. 11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde altıpasın içinde Maxi Gomez'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 29. dakikada Rosier, son çizgiye yakın bir noktadan topu içeri çevirdi. Arka direkte Larsen'in ters vuruşunda skor 1-1 oldu. 36. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Masuaku'nun hatalı pası sonucunda Trezeguet ikramı geri çevirmedi ve Trabzonspor'u yeniden öne geçirdi: 1-2. 59. dakikada Bardhi mutlak pozisyonda golü atamadı. 70. dakikada Weghorst'un kafa vuruşu üst direkten geri geldi. Dönen topu Cenk Tosun ağlara yolladı: 2-2. 89. dakikada Yusuf Yazıcı direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Böylece dev maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan Çam ve Sakura’da
    Haberler Spor Trabzon iki kez öne geçti ama Beşiktaş pes etmedi!
        SON DAKİKA