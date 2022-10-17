Manchester United, Newcastle United'a diş geçiremedi! Cristiano Ronaldo ve Sir Alex Ferguson yıllar sonra yan yana...
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Newcastle United'la golsüz berabere kaldı. 6 maç sonra ilk 11'de forma şansı bulan Cristiano Ronaldo 72. dakikada yerini Marcus Rashford'a bıraktı. Öte yandan karşılaşma öncesi Sir Alex Ferguson'ın elinden 700. golü şerefine ödül aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve mücadeleden kareler...
17.10.2022 00:55 - Son Güncelleme: 17.10.2022 00:56
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Newcastle United ile karşı karşıya geldi.
United karşılaşmaya De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Anthony, Bruno Fernandes, Sancho ve Cristiano Ronaldo 11'iyle başladı.
Maçın 88. dakikasında Manchester United, sağ kanattan gelişen atakta Fred'le gole yaklaşsa da Brezilyalı oyuncu topu boş kaleye gönderemedi.