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    • Spor
    • 17.10.2022 12:18
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    • 17.10.2022 12:18
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    Galatasaray'da Torrent sonrası ikinci yardımcı hoca krizi! Okan Buruk'un kaderi Fatih Terim gibi mi olacak?

    Son dakika spor haberleri Kayserispor’a 2-1 yenilen Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör Okan Buruk. Gelen son haberlere göre, Galatasaray Yönetimi’nin teknik direktör Okan Buruk’tan habersiz olarak Alman antrenör ile anlaştığı belirtildi. Fatih hoca, yönetimin önerdiği ve göreve getirmek istediği tüm yardımcı antrenörleri veto etmişti. Sonrasında istifa eden Fatih Terim’in yerine teknik direktörlük görevine Domenec Torrent getirilmişti. Yönetimin bu hamlesi "Okan Buruk'un sonu Fatih Terim gibi olacak" yorumlarına neden oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber! Cimbom’da ikinci yardımcı hoca krizi!

    Galatasaray, Süper Lig'deki son maçında Kayserispor'a 2-1 yenilirken eleştiri oklarının hedefindeki isim ise teknik direktör Okan Buruk'tu. Tecrübeli teknik adam, ilk 9 haftada ortaya koyduğu performans nedeniyle yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

    YÖNETİM ALMAN YARDIMCI İLE ANLAŞTI
    Sarı-Kırmızılılar'da tüm oklar Okan Buruk'un üzerindeyken önemli bir gelişme yaşandı.

    Cimbom'da teknik kadroya bir yardımcı antrenör daha katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı.

    Arsenal'de 4 yıl scout görevinde bulunan, Leipzig'de ise 2 yıl yardımcı antrenörlük yapan Volz'un Galatasaray'daki kariyeri merak ediliyor. Alman antrenörün göreve getirilmesi sonrasında Florya'da daha da kasvetli bir hava oluştu.

    OKAN BURUK'UN HABERİ YOK
    Galatasaray Yönetimi'nin teknik direktör Okan Buruk'tan habersiz olarak Alman antrenör ile anlaştığı belirtildi. Bu nedenle Okan Buruk'un yönetime tepkili olduğu öğrenildi. Zaten diken üstünde bulunan Okan Buruk'un yönetimle nasıl bir iletişim içine gireceği merak konusu.

        AYNI SENARYO
        Bilindiği gibi geçen sezon da Galatasaray'da yardımcı hoca krizi yaşanmıştı. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in yanına yardımcı antrenör getirmek istemiş ve sonrasında ikili arasında büyük gerilim yaşanmıştı.

        FATİH TERİM İSTİFA ETMİŞTİ
        Fatih hoca, yönetimin önerdiği ve göreve getirmek istediği tüm yardımcı antrenörleri veto etmişti. Sonrasında istifa eden Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine Domenec Torrent getirilmişti.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Torrent sonrası ikinci yardımcı hoca krizi! Okan Buruk'un kaderi Fatih Terim gibi mi olacak?
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