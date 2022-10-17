Galatasaray'da Torrent sonrası ikinci yardımcı hoca krizi! Okan Buruk'un kaderi Fatih Terim gibi mi olacak?

Galatasaray, Süper Lig'deki son maçında Kayserispor'a 2-1 yenilirken eleştiri oklarının hedefindeki isim ise teknik direktör Okan Buruk'tu. Tecrübeli teknik adam, ilk 9 haftada ortaya koyduğu performans nedeniyle yoğun bir şekilde eleştiriliyor.
YÖNETİM ALMAN YARDIMCI İLE ANLAŞTI
Sarı-Kırmızılılar'da tüm oklar Okan Buruk'un üzerindeyken önemli bir gelişme yaşandı.
Cimbom'da teknik kadroya bir yardımcı antrenör daha katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı.
Arsenal'de 4 yıl scout görevinde bulunan, Leipzig'de ise 2 yıl yardımcı antrenörlük yapan Volz'un Galatasaray'daki kariyeri merak ediliyor. Alman antrenörün göreve getirilmesi sonrasında Florya'da daha da kasvetli bir hava oluştu.
OKAN BURUK'UN HABERİ YOK
Galatasaray Yönetimi'nin teknik direktör Okan Buruk'tan habersiz olarak Alman antrenör ile anlaştığı belirtildi. Bu nedenle Okan Buruk'un yönetime tepkili olduğu öğrenildi. Zaten diken üstünde bulunan Okan Buruk'un yönetimle nasıl bir iletişim içine gireceği merak konusu.