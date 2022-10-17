Galatasaray'da Torrent sonrası ikinci yardımcı hoca krizi! Okan Buruk'un kaderi Fatih Terim gibi mi olacak?

Arsenal'de 4 yıl scout görevinde bulunan, Leipzig'de ise 2 yıl yardımcı antrenörlük yapan Volz'un Galatasaray'daki kariyeri merak ediliyor. Alman antrenörün göreve getirilmesi sonrasında Florya'da daha da kasvetli bir hava oluştu.

OKAN BURUK'UN HABERİ YOK

Galatasaray Yönetimi'nin teknik direktör Okan Buruk'tan habersiz olarak Alman antrenör ile anlaştığı belirtildi. Bu nedenle Okan Buruk'un yönetime tepkili olduğu öğrenildi. Zaten diken üstünde bulunan Okan Buruk'un yönetimle nasıl bir iletişim içine gireceği merak konusu.