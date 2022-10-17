Galatasaray'da gelen gideni arattı! Seferovic, Mertens ve Icardi'nin golü yok ama Mostafa Mohammed ve Diagne...

Fransız yıldız 4 golle takımının gol yükünü çekiyor. Cimbom'da Oliveira ve Barış Alper 1'er gol, Kerem Aktürkoğlu ise 2 golle skora katkıda bulundu. Galatasaray'ın ligde attığı iki golü ise rakipleri kendi kalesine gönderdi.
Galatasaray'ın 3 yeni forveti Seferovic, Mertens ve Icardi henüz golle tanışamazken sezon başı takımdan gönderilen santraforlar ise gollerine devam ediyor. Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 5 gole ulaştı. Senegalli yıldız 10. Haftada Hatayspor'u da boş geçmedi.