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    • Spor
    • 17.10.2022 11:25
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    • 17.10.2022 11:25
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    Galatasaray'da gelen gideni arattı! Seferovic, Mertens ve Icardi'nin golü yok ama Mostafa Mohammed ve Diagne...

    Galatasaray, bu sezon yenilenmiş kadrosuyla taraftarlarına müthiş maçlar vaat etti. Yıldız oyuncuları kadrosuna katan Aslan, beklentileri karşılayamadı. Sarı-Kırmızılılar’ın hücum hattı ilk 9 maçta adeta yokları oynadı. Cimbom’un hücum silahları suskun kaldı. İşte Mertens, Seferovic ve Icardi hakkında dikkat çeken istatistik.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da gelen gideni arattı!

    Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Mertens, Seferovic ve Icardi henüz golle tanışamadı. Ortaya koydukları performansla taraftarlar hayal kırıklığına uğradı. Sarı-Kırmızılılar ilk 9 haftada rakip fileleri sadece 10 kez havalandırırken en golcü isim ise Gomis oldu.

    Fransız yıldız 4 golle takımının gol yükünü çekiyor. Cimbom'da Oliveira ve Barış Alper 1'er gol, Kerem Aktürkoğlu ise 2 golle skora katkıda bulundu. Galatasaray'ın ligde attığı iki golü ise rakipleri kendi kalesine gönderdi.

    Galatasaray'ın 3 yeni forveti Seferovic, Mertens ve Icardi henüz golle tanışamazken sezon başı takımdan gönderilen santraforlar ise gollerine devam ediyor. Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 5 gole ulaştı. Senegalli yıldız 10. Haftada Hatayspor'u da boş geçmedi.
        Üç madenci arkadaşın acı hikayesi
        Haberler Spor Galatasaray'da gelen gideni arattı! Seferovic, Mertens ve Icardi'nin golü yok ama Mostafa Mohammed ve Diagne...
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