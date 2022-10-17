Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.10.2022 12:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2022 12:44
    ABONE OL

    İngiliz Jack Grealish de hacamat kervanına katıldı!

    Son dakika dünyadan spor haberleri! Dünyanın önemli yıldızları alternatif tıptan yararlanmayla devam ediyor. O isimlerden biri de Manchester City forması giyen İngiliz yıldız Jack Grealish. 27 yaşındaki futbolcunun hacamat yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaşması olay oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Grealish de kervana katıldı!

    İngiliz medyası da ünlü futbolcunun hacamat yaptırırken paylaştığı görüntülere kayıtsız kalamadı. The Sun, Grealish'in fotoğraflarına yer verirken, "Grealish, tuhaf sıcak kupa tedavisinin fotoğraflarını paylaşıyor" başlığını kullandı.

    Geçtiğimiz sezon Aston Villa'dan Manchester City'ye 117.5 milyon Euro'ya transfer olan Jack Grealish, İngiliz futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor.

    Daha önce hacamat yaptıran sporcular arasında olimpiyat rekortmeni yüzücü Michael Phelps ve Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema gibi isimler yer alıyor. Real Madrid'in Müslüman yıldızı Benzema, geçen sene sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken fotoğraf paylaşmıştı. Fransız yıldız fotoğrafın altına ise, "Şimdiye kadar ki en iyi terapi..." cümlesini de kullandı.

    34 yaşındaki santrafor bir röportajında başarısının sırrını hacamat ve sağlıklı beslenme olarak açıkladı. Tecrübeli oyuncu hacamat ile ilgili sorulan bir soruya ise, "Benim için mümkün olan en iyi yöntem" cevabını verdi.

        Dünyada önemli sporcular hacamattan faydalanıyor. Sporcular, kas ağrılarından kurtulmak için hacamat tedavisini kullanıyor. Sporcular bu tedavide herhangi bir ilaç kullanmadığı için adeta doğal bir dopingden yararlanmış oluyor.

        HACAMAT'IN FAYDALARI NELERDİR?
        Vücudun herhangi bir yerinden bardakla vakum yapılarak kanın çekilmesidir. Bu işlemin yapılmasının amacı cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, kan dolaşımını artırmak, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak. Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünneti olan hacamat, birçok hadis-i şerifte de yer almıştır.



        Hacamatın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri oldukça fazladır. Panik ataktan strese, solunum yollarından cilt sağlığına kadar pek çok farklı alanda olumlu etkisi görülmektedir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Reklam
        Haberler Spor İngiliz Jack Grealish de hacamat kervanına katıldı!
            SON DAKİKA