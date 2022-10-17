İngiliz Jack Grealish de hacamat kervanına katıldı!

İngiliz medyası da ünlü futbolcunun hacamat yaptırırken paylaştığı görüntülere kayıtsız kalamadı. The Sun, Grealish'in fotoğraflarına yer verirken, "Grealish, tuhaf sıcak kupa tedavisinin fotoğraflarını paylaşıyor" başlığını kullandı.
Geçtiğimiz sezon Aston Villa'dan Manchester City'ye 117.5 milyon Euro'ya transfer olan Jack Grealish, İngiliz futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor.
Daha önce hacamat yaptıran sporcular arasında olimpiyat rekortmeni yüzücü Michael Phelps ve Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema gibi isimler yer alıyor. Real Madrid'in Müslüman yıldızı Benzema, geçen sene sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken fotoğraf paylaşmıştı. Fransız yıldız fotoğrafın altına ise, "Şimdiye kadar ki en iyi terapi..." cümlesini de kullandı.
34 yaşındaki santrafor bir röportajında başarısının sırrını hacamat ve sağlıklı beslenme olarak açıkladı. Tecrübeli oyuncu hacamat ile ilgili sorulan bir soruya ise, "Benim için mümkün olan en iyi yöntem" cevabını verdi.