İngiliz Jack Grealish de hacamat kervanına katıldı!

HACAMAT'IN FAYDALARI NELERDİR?

Vücudun herhangi bir yerinden bardakla vakum yapılarak kanın çekilmesidir. Bu işlemin yapılmasının amacı cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, kan dolaşımını artırmak, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak. Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünneti olan hacamat, birçok hadis-i şerifte de yer almıştır.





Hacamatın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri oldukça fazladır. Panik ataktan strese, solunum yollarından cilt sağlığına kadar pek çok farklı alanda olumlu etkisi görülmektedir.