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    Tek yürek tek bilek! Fenerbahçe’de bu sezon 21 futbolcu golleri ve asistleriyle skora katkı verdi

    Ligde ve Avrupa’da rakiplerine gol yağdıran Fenerbahçe’de 21 futbolcu golleri ve asistleriyle skora direkt katkı verdi. Sarı-Lacivertli ekipte kaleciler dışında skora direkt katkı vermeyen sadece Serdar Aziz ve Osayi Samuel kaldı.

    Tek yürek tek bilek

    Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da harika bir performans ortaya koyan Fenerbahçe golcü kimliği ile dikkat çekiyor.



    Süper Lig'de 25, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi eleme ve play off maçlarında da 6 gol atan Fenerbahçe'de toplam 21 futbolcu golleri ve asistleriyle skora direkt katkı verdi.



    Sarı- Lacivertli ekipte kaleciler dışında skora direkt katkı vermeyen Sadece Serdar Aziz ile Osayi Samuel var. Ancak Osayi, son Larnaca maçında penaltı yaptırmış ve galibiyette önemli rol oynamıştı.



        Sarı-Laciverti ekipte kim oynarsa oynasın futbol anlayışının değişmemesi futbolcuların topyekün skora katkı vermeleri Fenerbahçe'yi çok daha tehlikeli bir takım durumuna getiriyor. Rakip takımlar da bu durumda F.Bahçe'ye önlem almakta zorlanıyor.

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        Haberler Spor Tek yürek tek bilek! Fenerbahçe’de bu sezon 21 futbolcu golleri ve asistleriyle skora katkı verdi
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