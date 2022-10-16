Galatasaray'da duran top sorunu büyüyor! Sargon Duran da ilaç olamadı

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Cimbom'da yenilgiden çok futbolcuların ortaya koyduğu performans düşündürücüydü.
Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçı öncesinde duran top antrenörünü bünyesine katmıştı. Galatasaray'da hafta başında duran top antrenörü Sargon Duran topbaşı yaptı. Avusturyalı çalıştırıcı antrenmanlarda oyunculara birikimlerini aktardı.
Ancak, Sargon Duran da Galatasaray'a merhem olmadı... Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçında duran top konusunda adeta sınıfta kaldı. Cimbom, Kayseri deplasmanının ilk yarısında 7 korner, 11 taç ve 5 faul kullandı. 0,07 gol beklentisi ile mücadele etti.