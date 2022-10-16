Galatasaray'da duran top sorunu büyüyor! Sargon Duran da ilaç olamadı

Ancak, Sargon Duran da Galatasaray'a merhem olmadı... Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçında duran top konusunda adeta sınıfta kaldı. Cimbom, Kayseri deplasmanının ilk yarısında 7 korner, 11 taç ve 5 faul kullandı. 0,07 gol beklentisi ile mücadele etti.