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    • Spor
    • 16.10.2022 14:53
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    • 16.10.2022 14:53
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    Galatasaray'da duran top sorunu büyüyor! Sargon Duran da ilaç olamadı

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, zirve yolunda ağır yara alırken, sarı-kırmızılılarda yenilgiden çok futbolcuların performansı eleştiri konusu oldu. Galatasaray'da duran top konusundaki sıkıntı devam ederken, hafta içi sarı-kırmızılı ekibin teknik kadrosuna katılan duran top antrenörü Sargon Duran da soruna ilaç olamadı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Duran top değil! Galatasaray’ı yakan top

    Süper Lig'de Kayserispor deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Cimbom'da yenilgiden çok futbolcuların ortaya koyduğu performans düşündürücüydü.

    Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçı öncesinde duran top antrenörünü bünyesine katmıştı. Galatasaray'da hafta başında duran top antrenörü Sargon Duran topbaşı yaptı. Avusturyalı çalıştırıcı antrenmanlarda oyunculara birikimlerini aktardı.

    Ancak, Sargon Duran da Galatasaray'a merhem olmadı... Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçında duran top konusunda adeta sınıfta kaldı. Cimbom, Kayseri deplasmanının ilk yarısında 7 korner, 11 taç ve 5 faul kullandı. 0,07 gol beklentisi ile mücadele etti.

        Aslan, Kayserispor'a karşı 90 dakika sonunda 25 duran kop, 25 taç atışı kullandı. Maç boyunca 44 orta denedi. 17'si isabetliydi... Maçı 0,69 gol beklentisi yakaladı. Sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi.

        Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda 10 gol atan Galatasaray, Kayserispor'a karşı akan oyunda golü buldu. Rashica'nın ortasına Gomis dokunamadı. Ardından topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz topu ağlara yolladı.

        Galatasaray ile şimdiye kadar 5 idmana çıkan Sargon Duran'ın duran top çalışmalarının ilerleyen haftalarda Sarı-Kırmızılılar'a olumlu anlamda yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor.

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