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    • Spor
    • 15.10.2022 23:45
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    • 15.10.2022 23:45
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    Doğum gününde galibiyeti getirdi! Gaziantep FK 5 maç sonra güldü

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Arabam.com Konyaspor sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenildi. Bu sezon ilk defa ilk 11'de sahaya çıkan ve galibiyet golünü ağlara gönderen Arda Kızıldağ'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

    Doğum günü hediyesi galibiyet

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

    Son olarak ligin 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

    Gaziantep FK, ligin 10 haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

    DOĞUM GÜNÜNDE GALİBİYETİ GETİRDİ
    Gaziantep FK'nin sezon başında üç yıllığına kadrosuna kattığı 23 yaşındaki genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, bu sezon ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı.

    Kart cezalısı Papy Djilobodji'nin yokluğunda teknik direktör Erol Bulut'un savunmada şans verdiği Kızıldağ, 85. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.

        Gaziantep FK'de ilk golünü atan Kızıldağ'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

        İKİNCİ KEZ PENALTI KURTARDI
        Gaziantep FK'nin kaptanı kaleci Günay Güvenç, 37. dakikada Guilherme'nin kullandığı penaltı atışında gole izin vermeyerek maçı dengede tuttu.

        Güvenç, ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta 73. dakikada Bafetimbi Gomis'in kullandığı penaltıyı da kurtarmıştı.

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        Haberler Spor Doğum gününde galibiyeti getirdi! Gaziantep FK 5 maç sonra güldü
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