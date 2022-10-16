Okan Buruk Kayserispor yenilgisi sonrası sert konuştu: Galatasaray’a karşı bir oluşum var!





SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Onur'un golü sonrası ceketini kulübeye fırlattı.



ÇOK DA CİDDİYE ALMAYIN!

Cimbom'un kaptanı Fernando Muslera, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmalıyız. Sadece 2. maçımızı kaybettik. Çok da ciddiye almaya gerek yok" ifadelerini kullandı.



166 TOP KAYBI YAPTI!

G.Saray Kayseri karşısında çok kötü bir performans sergiledi. Cimbom, maçı 166 top kaybı ile tamamladı. İlk yarıda ise 81 top kaybetti.



KAYSERİ TERS GELİYOR

G.SARAY Kayseri karşısında galibiyeti unuttu. Kayseri ile oynadığı son 3 maçta galip gelemeyen Aslan, 1 beraberlik 2 yenilgi aldı. Cimbom, rakibi karşısında Şubat 2010 ile Nisan 2011 arasında da 3 maçlık kazanamama serisi yaşamıştı



OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

G.Saray Teknik direktörü Okan Buruk son oynanan Adana Demirspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Adana Demir maçında 11'de oynattığı Dubois, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis'i yedek soyundurdu. Buruk bu isimlerin yerine Kazımcan Karataş, Juan Mata ve Mauro İcardi'ye ilk 11'de şans verdi.

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