Galatasaray'da Okan Buruk Kayseri mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü: Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahadan 2-1 maplup ayrıldıkları Kayserispor maçının ardından hakemlere ateş püskürdü. VAR sisteminin art niyetli ve sorunlu olduğunu söyleyen Buruk, "Uzatma dakikalarının yanlış verilmesi, oyunu durduran kaleciye kart verilmemesi, VAR sisteminin art niyetli ve sorunlu şekilde kullanıldığını düşünüyorum. VAR hakemlerinin sabitlenmesi, daha tehlikeli olmaya başladı" şeklinde konuştu. Okan Buruk, "Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk. İnşallah hakemlerle ilgili bir adım atılır, hakemlerle ilgili mutsuzluğumuz devam ediyor" dedi.
15.10.2022 23:16 - Son Güncelleme: 15.10.2022 23:23