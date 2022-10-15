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Haberler Spor Galatasaray'da Okan Buruk Kayseri mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü: Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk

Galatasaray'da Okan Buruk Kayseri mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü: Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahadan 2-1 maplup ayrıldıkları Kayserispor maçının ardından hakemlere ateş püskürdü. VAR sisteminin art niyetli ve sorunlu olduğunu söyleyen Buruk, "Uzatma dakikalarının yanlış verilmesi, oyunu durduran kaleciye kart verilmemesi, VAR sisteminin art niyetli ve sorunlu şekilde kullanıldığını düşünüyorum. VAR hakemlerinin sabitlenmesi, daha tehlikeli olmaya başladı" şeklinde konuştu. Okan Buruk, "Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk. İnşallah hakemlerle ilgili bir adım atılır, hakemlerle ilgili mutsuzluğumuz devam ediyor" dedi.

15.10.2022 23:16 - Son Güncelleme: 15.10.2022 23:23
Galatasaray’da Okan Buruk Kayseri mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü: Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

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Galatasaray’da Okan Buruk Kayseri mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü: Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk

Sarı Kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da Okan Buruk Kayseri mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü: Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk

İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları;

Galatasaray’da Okan Buruk Kayseri mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü: Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk

6. deplasmanımız, hiç kaybetmemiştik ilk defa kaybettik. İlk yarıda oynadığımız istediğimiz bir oyun değildi, dike oynayamadık, fırsat bulamadık.

Galatasaray’da Okan Buruk Kayseri mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü: Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk

İkinci yarı rakip sahada oynadık, pozisyon bulduk onlar da buldu.

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