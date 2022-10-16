Kayıp Aslan! Yıldızlar topluluğu Galatasaray, Kayserispor'a teslim oldu

G.Saray Kayseri'de kayıp: 1-2... 1. dakikada Icardi'nin şutunu Bilal güçlükle kornere çeldi. 22'de Kayseri golü buldu. Mensah ceza sahası içinde topu Gavranovic'e indirdi. Tecrübeli oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-0... İlk yarıda G.Saray orta sahasını çok kolay geçen Kayserisporlu futbolcular, 2. golü 34. dakikada buldu. Onur Bulut, ceza yayı üzerinden şık vuruşla skoru 2-0 yaptı.
İKİNCİ YARIYA DA HIZLI BAŞLADI
50'de Kayseri 3. gole yaklaştı. Gavranovic kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 53'te Mensah'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş defansa da çarparak kornere çıktı. Pozisyonun devamında kornerden gelen topa Kemen kafayı vurdu. Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.
MAÇIN SON ANLARI NEFES KESTİ
86'da Rashica'nın ceza sahasına yaptığı ortaya Gomis dokunamadı. Topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, fileri havalandırdı: 1-2. Genç yetenek Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. 90+3'te G.Saray Abdülkerim ile gole yaklaştı. Tecrübeli oyuncunun kafa vuruşu direği yaladı. Kayseri evinde G.Saray'ı yıktı.