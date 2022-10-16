Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kayıp Aslan! Yıldızlar topluluğu Galatasaray, Kayserispor'a teslim oldu

    Maça oldukça tutuk başlayan Galatasaray, 22’de Gavranovic ve 3’4te Onur Bulut ile geriye düştü. 86’da Barış Alper maçın skorunu belirledi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Kayıp Aslan

    G.Saray Kayseri'de kayıp: 1-2... 1. dakikada Icardi'nin şutunu Bilal güçlükle kornere çeldi. 22'de Kayseri golü buldu. Mensah ceza sahası içinde topu Gavranovic'e indirdi. Tecrübeli oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-0... İlk yarıda G.Saray orta sahasını çok kolay geçen Kayserisporlu futbolcular, 2. golü 34. dakikada buldu. Onur Bulut, ceza yayı üzerinden şık vuruşla skoru 2-0 yaptı.



    İKİNCİ YARIYA DA HIZLI BAŞLADI
    50'de Kayseri 3. gole yaklaştı. Gavranovic kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 53'te Mensah'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş defansa da çarparak kornere çıktı. Pozisyonun devamında kornerden gelen topa Kemen kafayı vurdu. Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.



    MAÇIN SON ANLARI NEFES KESTİ
    86'da Rashica'nın ceza sahasına yaptığı ortaya Gomis dokunamadı. Topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, fileri havalandırdı: 1-2. Genç yetenek Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. 90+3'te G.Saray Abdülkerim ile gole yaklaştı. Tecrübeli oyuncunun kafa vuruşu direği yaladı. Kayseri evinde G.Saray'ı yıktı.



        Maç öncesinde Bartın'da maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



        ASLAN ATTI VAR İPTAL ETTİ
        Maçın 55. dakikasında Oliveira'nın kullandığı kornerde Abdülkerim'in kafa vuruşu Barış'a da çarparak ağlarla buluştu. Ancak VAR kararı sonrası gol iptal edildi. Top Barış Alper'in koluna çarptığı için gol geçersiz sayıldı. G.Saray, Kayseri'nin attığı ilk golde Boey'a faul yapıldığını iddia etti.



        CİMBOM'UN YILDIZLARI KAYSERİ'DE SÖNÜK KALDI
        Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcular Dries Mertens, Juan Mata ve Mauro Icardi Kayseri deplasmanında gol yollarında çok etkisiz kaldı. Şu ana kadar Süper Lig'de 10 gol atabilen Sarı-Kırmızılılar'da 8 maçta forma giyen Dries Mertens ve 2. maçlarına çıkan Arjantinli forvet Mauro Icardi ve İspanyol 10 numara Juan Mata takıma gol ya da asist anlamında katkıda bulunamadı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Environment
        Haberler Spor Kayıp Aslan! Yıldızlar topluluğu Galatasaray, Kayserispor'a teslim oldu
            SON DAKİKA