Kayıp Aslan! Yıldızlar topluluğu Galatasaray, Kayserispor'a teslim oldu





CİMBOM'UN YILDIZLARI KAYSERİ'DE SÖNÜK KALDI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcular Dries Mertens, Juan Mata ve Mauro Icardi Kayseri deplasmanında gol yollarında çok etkisiz kaldı. Şu ana kadar Süper Lig'de 10 gol atabilen Sarı-Kırmızılılar'da 8 maçta forma giyen Dries Mertens ve 2. maçlarına çıkan Arjantinli forvet Mauro Icardi ve İspanyol 10 numara Juan Mata takıma gol ya da asist anlamında katkıda bulunamadı.

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