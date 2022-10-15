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    • Spor
    • 15.10.2022 18:06
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    • 15.10.2022 18:27
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    Kayserispor - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Kayseri deplasmanında... Kadir Has Stadyumu'nda hakem Arda Kardeşler yönetiminde oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Kayserispor - Galatasaray maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Kayserispor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'de 10.haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Kritik karşılaşmada mutlak galibiyet hedefleyen Aslan, rakibini yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

    Kayserispor - Galatasaray maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.




    Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Kemen, Ramazan, Gavranovic, Cardoso

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Barış Alper, Mata, Mertens, Icardi

    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Adana Demirspor ile mücadele etti ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.




    6 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
    Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor'a mağlup olduktan sonra kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor'u yenerken, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile de berabere kaldı.



        GOMIS GOLLERLE SIRTLADI
        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Sergio Oliveira'nın 1 golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.



        KEREM 'SARI' SINIRINDA
        Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Kayseri karşısında sarı kart görmesi halinde 11. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
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