Fenerbahçe’den yüksek vefa! İsmail Yüksek'in sözleşmesi iyileştirilecek | Spor haberleri





Trabzon'un Yunan yıldızı Bakasetas, bu sezon tüm kulvarlarda 11 gole katkıda bulundu. 6 gol, 6 asistle mücadele ediyor.



Beşiktaş'ta en fazla golde pay sahibi olan (3 gol, 4 asist), rakip ceza sahasında topla buluşan (52), isabetli şut çeken (10) ve hava topu kazanan (24) oyuncu Wout Weghorst.



8 MAÇTA 1 GALİBİYETİ VAR

Trabzonspor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanan Beşiktaş, tek galibiyetini Eylül 2020'de deplasmanda aldı.



11 MAÇTA SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 İstanbul takımına karşı oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İstanbul deplasmanlarında hiç kaybetmedi.



SALİH UÇAN 11'E GERİ DÖNÜYOR

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşacak. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan tecrübeli futbolcu, Siyah-Beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alırken, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti. Ismael de yıldız oyuncuya çok güveniyor.



TREZEGUET VE LARSEN İLE BAŞLAYACAK

Trabzonspor'un Monaco ile karşılaştığı maça sakatlık riski nedeniyle yedek kulübesinde başlayan Trezeguet, Beşiktaş maçıyla yeniden 11'e dönecek. Yine Monaco maçında sağ bek başlayan ve sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan Hüseyin Trükmen'in yerine ise Larsen'in oynaması bekleniyor. Bordo-Mavililer'de stoperde ise Bartra'nın yanında Vitor Hugo'nun oynaması bekleniyor.



Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı. 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



Beşiktaş ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında Trabzonspor karşısında sadece 4 kez kazanabildi.

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