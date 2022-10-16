Fenerbahçe’den yüksek vefa! İsmail Yüksek'in sözleşmesi iyileştirilecek | Spor haberleri

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan İsmail Yüksek ile ilgili Teknik Direktör Jorge Jesus ile görüşen yönetim yeni bir karar aldı. 23 yaşındaki genç futbolcusunun sözleşmesinde bir iyileştirme yapılarak uzatılmasına karar veren Fenerbahçe yönetimi İsmail'in menajeriyle görüşmelere de şimdiden başladı. Fenerbahçe'de bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formayı kapan isimlerden biri olan genç futbolcu İsmail Yüksek, Portekizli teknik adamın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmayı başarmıştı.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Jesus yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Sarı-Lacivertliler Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra özel uçakla başkent Ankara'ya hareket edecek.
ALTAY MANİSA'YI 89'DA YAKALADI
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa FK evinde, Altay ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta 70. dakikasında Manisa FK, Mehmet Uysal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak maçı bırakmayan konuk ekip Altay 89. dakikada Paixao'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Ege derbisi 1-1 sona erdi.