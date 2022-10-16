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    Fenerbahçe’den yüksek vefa! İsmail Yüksek'in sözleşmesi iyileştirilecek | Spor haberleri

    Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek’in maaşında iyileştirme yapıp sözleşme süresini de uzatacak. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 16 Ekim TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Fener’den yüksek vefa

    Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan İsmail Yüksek ile ilgili Teknik Direktör Jorge Jesus ile görüşen yönetim yeni bir karar aldı. 23 yaşındaki genç futbolcusunun sözleşmesinde bir iyileştirme yapılarak uzatılmasına karar veren Fenerbahçe yönetimi İsmail'in menajeriyle görüşmelere de şimdiden başladı. Fenerbahçe'de bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formayı kapan isimlerden biri olan genç futbolcu İsmail Yüksek, Portekizli teknik adamın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmayı başarmıştı.



    HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
    Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Jesus yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Sarı-Lacivertliler Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra özel uçakla başkent Ankara'ya hareket edecek.



    ALTAY MANİSA'YI 89'DA YAKALADI
    Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa FK evinde, Altay ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta 70. dakikasında Manisa FK, Mehmet Uysal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak maçı bırakmayan konuk ekip Altay 89. dakikada Paixao'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Ege derbisi 1-1 sona erdi.



        TOFAŞ MANİSA'YI ÇOK FARKLI GEÇTİ
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde TOFAŞ konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediye'yi 90-69 yendi. TOFAŞ'ta Rob Gray kaydettiği 21 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Günün diğer maçında Merkezefendi Basket evinde Bursaspor'a 68-56 mağlup oldu. Günün son maçında ise Karşıyaka deplasmanda Beşiktaş'ı 92-81 mağlup etti.

        BAŞAKŞEHİR İSTANBUL'U KONUK EDECEK
        SPOR Toto Süper Lig 10. hafta maçında bugün Beşiktaş Trabzonspor derbisinin haricinde 1 karşılaşma daha oynanacak. Hafta arasında Konferans Ligi'nde Rigas'ı deviren Medipol Başakşehir Saat 17.00'de start alacak karşılaşmada sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.



        HALKBANK GALATASARAY'I DEPLASMANDA DEVİRDİ
        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. 138 dakika süren maçta Halkbank, 27-25, 20-25, 21-25, 25-23 ve 12-15'lik setlerle mücadeleden galip ayrıldı. Günün diğer maçında Bursa Büyükşehir Belediye Altekma'yı 85 dakika süren maçta 25-20, 25-23 ve 25- 20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

        TORİNO DERBİSİNİ JUVENTUS KAZANDI
        İtalya Serie A'da Juventus deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Juventus 74. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle derbiden galibiyetle ayrıldı ve puanını 16'ya çıkardı. Torino ise 11 puanda kaldı. Ev sahibi ekipte Emirhan İlkhan forma şansı bulamadı.



        EİNTRACHT FRANKFURT LEVERKUSEN'E ACIMADI
        Almanya Bundesliga 10. hafta maçında Eintracht Frankfurt sahasıhda konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45 ve 72. dakikalarda penaltıdan Kamada, 58'de Kolo Muani ve 86'da Alario kaydetti. Konuk takımın tek golünü 56'da Hincapie kaydetti. Hincapie 71'de kırmızı kart gördü.

            2. VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR
            2. LİG BEYAZ GRUP: Bayburt-Bursa: 2-0, Düzce-Şanlıurfa: 0-0, Ankara- Batman: 2-1, Erok-Çorum: 2-0, İnegöl-Nazilli Bld: 2-1, Erzincan- Soma: 1-1, Menemen-Arnavutköy Bld: 0-1, Tarsus İY-Afyon: 2-1
            2. LİG KIRMIZI GRUP: Adıyaman-Ankara Demir: 2-1, Van-Etimesgut Bld: 1-1, Pazar-Serik Bld: 0-2, 1461 Trabzon- Kocaeli: 3-0, Zonguldak-Kastamonu: 1-0, Uşak-Buca: 1-2, Kırklareli-Diyarbekir: 2-1, Balıkesir- Sarıyer: 1-1, Fethiye-Kırşehir: 3-2, İskenderun-Karacabey Bld: 0-1
            3. LİG 1. GRUP: Elazığ-Yeni Mersin İY: 1-2, Karaköprü Bld- Kelkit Bld: 0-0, Hacettepe-Yomra: 3-1, Nevşehir Bld-Ordu: 2-1, 1922 Konya-Ağrı: 0-0, Derince-Çatalca: 0-3, Edirne-:Bld Kütahya: 1-2, Şile Yıldız-Amasya: 2-0, Eskişehir- Karşıyaka: 0-1
            3. LİG 2. GRUP: Gümüşhane-Ayvalıkgücü Bld: 1-2, Of-Bulvar: 1-2, Iğdır-Alanya Kestel: 1-1, Karaman-Eynesil Bld: 3-1, Kuşadası-Kırıkkale: 1-0, Bayrampaşa- Ergene: 0-1, Turgutlu-Elazığ: 4-1, Ordu-Kahramanmaraş: 1-0
            3. LİG 3. GRUP: Büyükçekmece Tepecik-Siirt İl Özel İdare: 0-0, Hopa-Çankaya: 0-2, Erbaa-Efeler: 0-3, Malatya Arguvan-Sapanca Gençlik: 1-1, Muş-Fatsa Bld: 1-1, Kepez Bld-Bergama Bld: 2-0, Aksaray Bld-Niğde: 1-0, Akhisar-Beyoğlu : 0-0.



            ADANA DEMİRSPOR PAŞA'YA GOL OLUP YAĞDI
            Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Konuk ekip, Belhanda, Akintola, Onyekuru ve N'Diaye'nin golleriyle 3 puana uzandı. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise Bahoken'den geldi. Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Belhanda, Kasımpaşa karşısında 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Belhanda, bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol, 2 asiste ulaştı.

            ANTEP'İ KONYA'DAN ARDA KIZILDAĞ ÇIKARDI
            Süper Lig'de Gaziantepspor deplasmanda Konyaspor'u Arda'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Konyaspor 38. dakikada Guilherme ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. 85'te Arda Kızıldağ attığı golle Gaziantep'e 3 puanı getiren isim oldu.

            FATİH KARAGÜMRÜK 5 HAFTA SONRA GÜLDÜ
            Süper Lig'de Karagümrük, İstanbul'da Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık sonuçla geçti. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 36'da Caulker, 45+3'de Borini ve 90+8'de penaltıdan Diagne kaydetti. İstanbul ekibi 5 maç sonra 3 puana ulaştı.



            DOLMABAHÇE'DE DEV RANDEVU
            SüperLig'de 10. hafta dev bir maça sahne olacak... Ligin iki devi Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta mücadele edecek. Zirve yolundaki kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyah-Beyazlılar'da tecrübeli stoper Romain Saiss, yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Saiss'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da derbide görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor. Trabzonspor cephesinde ise sakatlıkları devam eden Dorukhan, Visca, Peres ve Serkan'ın yanı sıra Djaniny de İstanbul'a getirilmedi. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor'da ise Eren, Trezeguet ve Bartra kart sınırında olan futbolcular...



            Trabzon'un Yunan yıldızı Bakasetas, bu sezon tüm kulvarlarda 11 gole katkıda bulundu. 6 gol, 6 asistle mücadele ediyor.

            Beşiktaş'ta en fazla golde pay sahibi olan (3 gol, 4 asist), rakip ceza sahasında topla buluşan (52), isabetli şut çeken (10) ve hava topu kazanan (24) oyuncu Wout Weghorst.

            8 MAÇTA 1 GALİBİYETİ VAR
            Trabzonspor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanan Beşiktaş, tek galibiyetini Eylül 2020'de deplasmanda aldı.

            11 MAÇTA SADECE 2 KEZ KAYBETTİ
            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 İstanbul takımına karşı oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İstanbul deplasmanlarında hiç kaybetmedi.

            SALİH UÇAN 11'E GERİ DÖNÜYOR
            Yaşadığı sakatlık nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşacak. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan tecrübeli futbolcu, Siyah-Beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alırken, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti. Ismael de yıldız oyuncuya çok güveniyor.

            TREZEGUET VE LARSEN İLE BAŞLAYACAK
            Trabzonspor'un Monaco ile karşılaştığı maça sakatlık riski nedeniyle yedek kulübesinde başlayan Trezeguet, Beşiktaş maçıyla yeniden 11'e dönecek. Yine Monaco maçında sağ bek başlayan ve sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan Hüseyin Trükmen'in yerine ise Larsen'in oynaması bekleniyor. Bordo-Mavililer'de stoperde ise Bartra'nın yanında Vitor Hugo'nun oynaması bekleniyor.

            Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı. 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

            Beşiktaş ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında Trabzonspor karşısında sadece 4 kez kazanabildi.

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            Haberler Spor Fenerbahçe’den yüksek vefa! İsmail Yüksek'in sözleşmesi iyileştirilecek | Spor haberleri
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