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    1 numaralı sıkıntı! Uğurcan, Altay ve Ersin’in gerileyen grafikleri rakamlara da yansıyor

    Trabzonspor’un şampiyonluğunun mimarı olan Uğurcan’ın kurtarışy üzdesi 79’dan 56’ya F.Bahçe’nin genç kaptanı Altay’ın 77’den 64’e, Beşiktaş’ın yetenekli eldiveni Ersin’in ise 65’ten 59’a indi. 3 kalecinin maç başına yaptığı kurtarışlar v epas yüzdeleri de bir hayli geriledi

    1 numaralı sıkıntı

    Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken en çok dikkat çeken noktalardan birisi de kaleci performansları oldu. Özellikle Türk futbolunun ve Milli Takımımız'ın gözbebeği olan Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun yaşadığı düşüş rakamlara da çok açık şekilde yansımış durumda.



    ÜÇÜ DE SEZONA İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI
    Geçtiğimiz sezon müthiş performansıyla Trabzonspor'un şampiyonluğunun mimarı olan Uğurcan bu sezona istediği başlangıcı yapamadı. Tecrübeli kalecinin geçtiğimiz sezona göre kurtarış yüzdesi 79'dan 56'ya, maç başına yaptığı kurtarış 3,4'ten 2'ye, pas yüzdesi de 62'den 59'a gerilemiş durumda. Benzer bir tablo Fenerbahçe'nin genç kaptanı Altay Bayındır için de geçerli. Son oynanan Karagümrük maçında kalesinde 4 gol gören ve tribünlerin protestosuyla karşılaşan Altay'ın geçen sezona göre kurtarış yüzdesi 77'den 64'e, maç başına yaptığı kurtarış 2,8'den 2,3'e, pas yüzdesi de 67'den 66'ya geriledi. Bir dönem sözleşme kriziyle gündeme oturan Beşiktaş'ın yetenekli kalecisi Ersin Destanoğlu da ciddi düşüş içinde.



    PAZAR GÜNÜ NE YAPACAKLAR?
    Milli kalecinin kurtarış yüzdesi 65'ten 59'a indi. Ayrıca maç başına yaptığı kurtarış sayısı 2'den 1,4'e, pas yüzdesi de 75'ten 69'a düştü. Pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak olan Beşiktaş- Trabzonspor maçında Ersin ve Uğurcan'ın göstereceği performans merakla bekleniyor.


        ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNERLER
        Çok değil bundan 3-5 ay önce herkes, "Milli Takım'ın en iyi bölgesi kale" demiyor muydu? "Uğurcan yoksa Altay var, o da yoksa Ersin oynar" yorumları yapılmıyor muydu? Uğurcan, Altay ve Ersin, Türk futbolunun çok değerli 3 ismi. Şu anda yaşadıkları sadece form düşüklüğü, başka bir şey değil. Zaten istatistikler de her şeyi ortaya koyuyor. Burada önemli olan ise camialarının onlara sahip çıkması; ki tribünlerden çıkan bazı ufak sesler dışında verilen desteği de görüyorum. Kısa süre içinde hem Uğurcan hem Altay hem de Ersin eski günlere dönecektir. Bundan hiç şüphem yok. (Onur ÖZKAN)

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        Haberler Spor 1 numaralı sıkıntı! Uğurcan, Altay ve Ersin’in gerileyen grafikleri rakamlara da yansıyor
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