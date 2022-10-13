1 numaralı sıkıntı! Uğurcan, Altay ve Ersin’in gerileyen grafikleri rakamlara da yansıyor



ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNERLER

Çok değil bundan 3-5 ay önce herkes, "Milli Takım'ın en iyi bölgesi kale" demiyor muydu? "Uğurcan yoksa Altay var, o da yoksa Ersin oynar" yorumları yapılmıyor muydu? Uğurcan, Altay ve Ersin, Türk futbolunun çok değerli 3 ismi. Şu anda yaşadıkları sadece form düşüklüğü, başka bir şey değil. Zaten istatistikler de her şeyi ortaya koyuyor. Burada önemli olan ise camialarının onlara sahip çıkması; ki tribünlerden çıkan bazı ufak sesler dışında verilen desteği de görüyorum. Kısa süre içinde hem Uğurcan hem Altay hem de Ersin eski günlere dönecektir. Bundan hiç şüphem yok. (Onur ÖZKAN)

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