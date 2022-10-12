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    • Spor
    • 12.10.2022 13:14
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    • 12.10.2022 13:21
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    SON DAKİKA! Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 10. haftasının en kritik mücadelesi olan Beşiktaş - Trabzonspor derbisine MHK tarafından Ali Şansalan hakem olarak atandı.

    Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

    10. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde hakem Ali Şansalan görevlendirildi.

    İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
    Alanyaspor - Antalyaspor:     Y. Kemal Uğurlu
    Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
    Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu
    Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay
    Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler
    Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
    Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
    Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
    Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu
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