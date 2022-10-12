Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.
10. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde hakem Ali Şansalan görevlendirildi.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu
Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay
Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler
Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
- Spor
- 12.10.2022 13:14
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- Son Güncelleme:
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- 12.10.2022 13:21
SON DAKİKA! Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu
Son dakika haberine göre Süper Lig'in 10. haftasının en kritik mücadelesi olan Beşiktaş - Trabzonspor derbisine MHK tarafından Ali Şansalan hakem olarak atandı.
Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.