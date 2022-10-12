Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un kaleci sorunu! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır hakkında çarpıcı istatistik
Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken kalecilerin performansı tartışılmaya devam ediliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen yerli kalecilerimiz bu sezon ortaya koydukları performansla hayal kırıklığı yaşatıyor. Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır geçen sezonun çok gerisine düştüler. Çarpıcı istatistikleri takvim.com.tr ortaya çıkardı.
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, sezona kötü başlayan isimlerden oldu. 16 maçta görev alan 24 yaşındaki kaleci, 17 gole engel olamadı. 7 maçta ise kalesini gole kapattı. Son oynanan Karagümrük maçında kalesinde 4 gol gören Altay Bayındır maç içinde ıslıklandı.
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da sezona kötü başlayan isimlerden oldu. Genç eldiven, özellikle İstanbulspor maçında yediği gollerle topa tutuldu! Sezona yeni sözleşme gerilimi ile başlayan Ersin, kendisini bir türlü maçlara veremedi.
Geçen sezon 65 kurtarış yüzdesine sahip olan yıldız oyuncunun istatistiği 59'a geriledi. Maç başına kurtarış oranı ise 2'den 1.4'e düştü. Geçen sezon yüzde 75 pas yüzdesi olan Ersin Destanoğlu bu sezon ise yüzde 69 ile mücadele ediyor.
Milli Takımımız'ın 1 numarası Uğurcan Çakır da bu sezona formsuz başlayan isimlerden oldu. Trabzonspor'un kaptanı, bu sezon 12 maçta görev alırken 17 gol yedi. 5 maçta da kalesini gole kapattı.