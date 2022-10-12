Jesus kendini aştı! Fenerbahçe'nin kulüp tarihine geçti

Jorge Jesus kısa sürede hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna damga vurmayı başardı. Sarı-Lacivertli takıma maç başına 2,47 gol attırarak kulüp tarihine geçen Portekizli teknik adam kendi rekorunu da kırdı. Jesus kariyerinin en yüksek gol ortalamasını Fenerbahçe'de yakalamış durumda. Bundan tam 12 yıl önce 2009-2010 sezonunda Benfica'nın başındayken 2,43'le en yüksek gol ortalamasını elde eden Jesus, Fenerbahçe'de bu rakamın da üstüne çıkmayı başardı. Tecrübeli hoca Benfica'da geçtiğimiz sezon 2,36, 2020- 21 sezonunda ise 2,15 ortalama tutturmuştu. Fenerbahçe'nin sezonun geri kalan kısmında bu müthiş hücum performansını sürdürüp 103 gollü unutulmaz rekoru kırıp kırmayacağı da ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.