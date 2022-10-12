Kartal'da büyük değişim! 2766 gün sonra bir ilk yaşanacak!

Kartal'da Valerien Ismael'in son idmanda Tayyip Talha ve Necip Uysal'ı birlikte denediği ve Trabzonspor maçına bu ikiliyle çıkmayı planladığı belirtildi. Beşiktaş'ta stoperde iki yerli görev aldığı taktirde 47 derbi sonrası bir ilk yaşanacak.

2766 GÜN SONRA İKİ YERLİ STOPER

En son 22 Mart 2015 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlılar'ın savunma ikilisi Ersan Gülüm ile Necip Uysal forma giymişti. Beşiktaş'ta iki yerli stoper bir derbide en son 2766 gün sonra oynadı. Fenerbahçe o maçı 1-0 kazanmıştı.