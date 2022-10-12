Kartal'da büyük değişim! 2766 gün sonra bir ilk yaşanacak!

Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürürken zorlu karşılaşmanın stratejisi de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in zorlu maçta savunmada hangi ikiliye görev vereceği netleşiyor.
47 DERBİ SONRA BİR İLK
Siyah-Beyazlılar'da Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Trabzonspor derbisi öncesinde sakatlıkları bulunuyor. Francisco Montero ise sezon başından beri tercih edilmiyor. Elde kalan stoperler ise Tayyip Talha, Necip Uysal ve Welinton.
Kartal'da Valerien Ismael'in son idmanda Tayyip Talha ve Necip Uysal'ı birlikte denediği ve Trabzonspor maçına bu ikiliyle çıkmayı planladığı belirtildi. Beşiktaş'ta stoperde iki yerli görev aldığı taktirde 47 derbi sonrası bir ilk yaşanacak.
2766 GÜN SONRA İKİ YERLİ STOPER
En son 22 Mart 2015 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlılar'ın savunma ikilisi Ersan Gülüm ile Necip Uysal forma giymişti. Beşiktaş'ta iki yerli stoper bir derbide en son 2766 gün sonra oynadı. Fenerbahçe o maçı 1-0 kazanmıştı.
400. MAÇINA ÇIKTI
2009 yılından beri Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal, bu sezon 7 maçta görev aldı. 6 kez stoperde oynayan tecrübeli oyuncu 1 kez de sağ bekte oynadı. Siyah-Beyazlılar'ın jokeri konumundaki Necip Uysal, Beşiktaş'ta 400 maçta 6 gol ve 17 asist üretti.