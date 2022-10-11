Tarihe geçen performans! Jorge Jesus yönetiminde 17 maçta 42 gol atan Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor





FENER REKORA GÖZ KIRPIYOR

Fenerbahçe'de gündem bir kez daha 103 gollük rekorun kırılıp, kırılmayacağı... Çılgın maçta Karagümrük'ü 5-4'le geçen Fenerbahçe 8 maçta 25 gole ulaştı. bu rakam ligin bu aşamalarındaki en yüksek gol sayısı. Fotospor. com'un servis ettiği habere göre hali hazırda ligde 3.12'lik gol ortalaması yakalayan sarı-lacivertliler bu ortalama ile devam ederse sezonu 118 golle tamamlayabilir. Jorge Jesus gol rekorunu pek önemsemiyor. Daha önce rekorla ilgili sorulan sorulara; "Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların benim için bir anlamı var. Çünkü benim için en önemlisi ligi şampiyon olarak bitirmek ama tabii ki bu istatistikler bizim için iyi bir gösterge" diye cevap vermişti. Bu arada bu sezonun 103 golle şampiyonluğun geldiği sezonla benzerlikleri de dikkat çekiyor. O sezonda da lig 19 takımla oynandı. O sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Todor Veselinoviç 68 yaşındaydı. Jorge Jesus'un yaşı da 68.