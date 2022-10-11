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    Tarihe geçen performans! Jorge Jesus yönetiminde 17 maçta 42 gol atan Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor

    Takımı maç başına 2,47 gol atan Jesus, Fenerbahçe tarihinin en yüksek ortalamasına sahip iki hocasından biri oldu... Fener, 1991 93 yılları arasında görev yapan Josef Venglos’la birlikte de maç başına 2,47’lik ortalamaya sahipti.

    Tarihe geçen performans

    Nefesleri kesen maçta Karagümrük'ü son anlarda Batshuayi'nin attığı golle 5-4 mağlup eden Fenerbahçe müthiş bir hücum performansı sergiliyor. Sarı-Lacivertiller'in Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus da elde ettiği istatistiklerle şu ana kadar adeta tarih yazıyor. Tecrübeli hoca yönetimindeki Fenerbahçe şu ana kadar 17 resmi maçta 42 kez ağları havalandırdı ve 2,47'lik müthiş bir oran yakaladı. Jesus böylece kulüp tarihinde en yüksek ortalaması elde eden iki teknik adamdan biri olmayı başardı. Son olarak 1991- 1993 yılları arasında görev yapan Jozef Venglos'un idaresindeki Sarı- Lacivertliler 61 maçta 171 gol atmış ve 2,47'lik ortalama yakalamıştı. Jesus'un önümüzdeki haftalarda ortalamayı daha yükseğe çekerek listenin zirvesine oturması bekleniyor. Fenerbahçe tarihinde görev alan teknik adamlara bakıldığında Jesus ve Venglos'un ardından 3. sırada Tomislav Ivic geliyor.



    15 HAFTAYA BEDEL 8 HAFTA!
    Hırvat hocanın 2,42'lik ortalaması vardı. 4. sırada 2,36 ile Todor Veselinovic, 5. sırada ise 2,31 ile Joachim Löw yer alıyor. Listede en yüksek gol ortalaması bulunan yerli teknik adam ise 2,25 ile Mustafa Denizli oldu. Öte yandan 8 haftada rakip ağlara 24 gol bırakan Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon bu rakama ulaşabilmek için 15 haftayı geride bırakmıştı.



    FENER REKORA GÖZ KIRPIYOR
    Fenerbahçe'de gündem bir kez daha 103 gollük rekorun kırılıp, kırılmayacağı... Çılgın maçta Karagümrük'ü 5-4'le geçen Fenerbahçe 8 maçta 25 gole ulaştı. bu rakam ligin bu aşamalarındaki en yüksek gol sayısı. Fotospor. com'un servis ettiği habere göre hali hazırda ligde 3.12'lik gol ortalaması yakalayan sarı-lacivertliler bu ortalama ile devam ederse sezonu 118 golle tamamlayabilir. Jorge Jesus gol rekorunu pek önemsemiyor. Daha önce rekorla ilgili sorulan sorulara; "Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların benim için bir anlamı var. Çünkü benim için en önemlisi ligi şampiyon olarak bitirmek ama tabii ki bu istatistikler bizim için iyi bir gösterge" diye cevap vermişti. Bu arada bu sezonun 103 golle şampiyonluğun geldiği sezonla benzerlikleri de dikkat çekiyor. O sezonda da lig 19 takımla oynandı. O sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Todor Veselinoviç 68 yaşındaydı. Jorge Jesus'un yaşı da 68.



        TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
        Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye oynattığı futbol ve saha kenarındaki duruşuyla taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Ali Koç yönetimi de ilk kez bir teknik adamla böylesine uyumlu bir çalışma ortamı yakaladı.

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        Haberler Spor Tarihe geçen performans! Jorge Jesus yönetiminde 17 maçta 42 gol atan Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor
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