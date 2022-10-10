Sivasspor'dan Başakşehir'e büyük şok! Başakşehir 0 - 2 Sivasspor MAÇ SONUCU

58. dakikada Biglia'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Sivas temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Gradel, soldan meşin yuvarlağı rakip ceza sahası yakınına kadar taşıdı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Yatabare, bekletmeden meşin yuvarlağı sağındaki Dia Saba'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İsrailli futbolcu şık bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

90+6. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

İkinci yarısı düşük tempoda ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakayı konuk takım 2-0 kazandı.

Bu sonuçla turuncu-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini yaşarken, kırmızı-beyazlılar da ilk galibiyetini aldı.