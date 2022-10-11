Sessiz Fırtına! Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı





AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçına göre iki değişiklik yaptı. Stoperde Denswil'in yerine Hugo'yu oynatırken Bardhi'nin yerine Bakasetas forma giydi.



MAÇ BİTSİN PROTESTO YAPIN!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı çöpe attıklarını belirtti. Tecrübeli hoca taraftarı da eleştirirek, "Çıkan oyuncu protesto, giren oyuncu protesto. Bu işin içinde protesto var. Maç bitsin protesto yapın. Maç içinde beni protesto edin. Maç içinde oyuncuyu protesto ederek performansını artıramazsınız" dedi.