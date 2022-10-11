Sessiz Fırtına! Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı

Trabzon evinde Kasımpaşa'yı geçemedi: 0-0... 20'de Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı... 29'da Kasımpaşalı Eysseric'in kullandığı frikikte Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topa müthiş bir müdahalede bulunarak kornere çeldi.
HAMSİK'TEN MÜTHİŞ FÜZE
Trabzonspor ilk yarıda hücumda bir türlü istenilen tempoyu bulamadı. Abdullah Avcı ikinci yarının hemen başında Djaniny hamlesi yaptı. 57'de Hamsik'in sert şutunu Ertuğrul çıkardı.
MAXİ GOMEZ İLE GOLE YAKLAŞTI
58'de hızlı gelişen Kasımpaşa hücumunda Mamadou Fall savunma arkasına sarktı ancak kaleci Uğurcan kalesini terk edip topu uzaklaştırdı. 79'da Maxi Gomez kale önünden kaçırdı.