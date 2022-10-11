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    Sessiz Fırtına! Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı

    Hafta içinde Monaco’ya kaybeden Bordo-Mavililer, Kasımpaşa önünde etkisiz kaldı, sahasında 2 puan bıraktı. Abdullah Avcı yönetimindeki son şampiyon, özellikle hücumda bir türlü istediği pozisyonları bulamadı...

    Sessiz fırtına

    Trabzon evinde Kasımpaşa'yı geçemedi: 0-0... 20'de Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı... 29'da Kasımpaşalı Eysseric'in kullandığı frikikte Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topa müthiş bir müdahalede bulunarak kornere çeldi.



    HAMSİK'TEN MÜTHİŞ FÜZE
    Trabzonspor ilk yarıda hücumda bir türlü istenilen tempoyu bulamadı. Abdullah Avcı ikinci yarının hemen başında Djaniny hamlesi yaptı. 57'de Hamsik'in sert şutunu Ertuğrul çıkardı.



    MAXİ GOMEZ İLE GOLE YAKLAŞTI
    58'de hızlı gelişen Kasımpaşa hücumunda Mamadou Fall savunma arkasına sarktı ancak kaleci Uğurcan kalesini terk edip topu uzaklaştırdı. 79'da Maxi Gomez kale önünden kaçırdı.



        GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
        81'de Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekti, topu önünde bulan Trezeguet'in şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı. Trabzon'un iki haftalık galibiyet serisi dün gece son buldu.

        HUGO: BERABERLİK CANIMIZI ACITIYOR
        Trabzon'un stoperi Vitor Hugo, "Maç sonrasında herkesin çok üzüldüğünü gördüm. Canımızı acıtan beraberlik olsa da tekrar o ruhu görmek mutluluk verici" dedi.



        AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçına göre iki değişiklik yaptı. Stoperde Denswil'in yerine Hugo'yu oynatırken Bardhi'nin yerine Bakasetas forma giydi.

        MAÇ BİTSİN PROTESTO YAPIN!
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı çöpe attıklarını belirtti. Tecrübeli hoca taraftarı da eleştirirek, "Çıkan oyuncu protesto, giren oyuncu protesto. Bu işin içinde protesto var. Maç bitsin protesto yapın. Maç içinde beni protesto edin. Maç içinde oyuncuyu protesto ederek performansını artıramazsınız" dedi.



        EREN ELMALI: LİDERLİĞİ ÇOK İSTİYORDUK
        Trabzonspor'un yıldızı Eren Elmalı, "İstediğimiz pozisyonları bulamadık. 3 puan almayı çok istiyorduk. Ligin üstüne çıkmayı hedefliyorduk. Olmadı, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ama lig devam ediyor" ifadelerini kullandı.



            TRABZONSPOR'UN PENALTI iSYANI
            Trabzon 45. dakikada penaltı bekledi. Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul, ellerini açarak açıyı daraltırken bu sırada ayaklarını yere koyarak kaymaya başladı. Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'un dizi, direkt Trezeguet'in ayağına gelirken Bordo-Mavili oyuncu bu sırada yerde kaldı. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, korner kararı verirken pozisyona Trabzonsporlu futbolcular uzun süre itiraz etti. Ancak VAR ile iletişime geçen Göçek, korner kararından vazgeçmedi.

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