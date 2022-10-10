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    • Spor
    • 10.10.2022 18:33
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    • 10.10.2022 18:46
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    Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede tek hedef 3 puan. Trabzonspor - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı ağılıyor. Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.

    Trabzonspor - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    İŞTE İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez.

    Kasımpaşa:

    Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.




    O İSİMLER FORMA GİYEMEYECEK
    Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

    Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.



        Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa ise haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.

        Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.

        Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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        Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE
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