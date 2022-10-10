Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE





İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez.

Kasımpaşa:

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.