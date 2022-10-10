Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı ağılıyor. Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.
Trabzonspor - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez.
Kasımpaşa:
Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.
O İSİMLER FORMA GİYEMEYECEK
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.