Beşiktaş’ın teknik patronu Valerıen Ismael galibiyetin ardından konuştu

Süper Lig'in 9. haftasında Giresun'u deplasmanda yenen Beşiktaş 3 maçın ardından galibiyetle tanışırken, teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam özellikle maçın ilk yarısında çok etkili bir futbol ortaya koyduklarını maçı 4-0 kazanmaları gerektiğini söyledi. Ismael şöyle devam etti: Zor bir maçtı ama rakipten kaynaklı değildi, zeminden kaynaklıydı. Daha fazla gol atmamız gerekiyordu.
BİR KİŞİ EKSİK MÜCADELE ETTİK
4-0 olabilecek bir maçtı. Sais'in bir sakatlığı oldu, Emre Can girdi o da sakatlandı. Sakat olarak oynadı. Bir kişi eksik oynadık diyebilirim. Bu durumdan dolayı son anlarda zorluk yaşadık.
SAVUNMA ANLAMINDA İYİYDİK
Rakibin attığı ve ofsayt sebebiyle sayılmayan bir gol vardı. Bunun dışında rakibimizin tehlikeli bir pozisyonunu bilmiyorum. Savunma anlamında başarılı bir karşılaşma ortaya koyduk.