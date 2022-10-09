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    Beşiktaş’ın teknik patronu Valerıen Ismael galibiyetin ardından konuştu

    Beşiktaş Teknil Direktörü Valerien Ismael maç sonrası açıklamalarda bulundu. Ismael, “4-0 olabilecek bir maçtı. Saiss’in yerine Emre Can oyuna girdi ama o da sakatlandı. 1 kiş i eksik oynadık diyebilirim” ifadelerini jkullandı.

    4-0 kazanmalıydık

    Süper Lig'in 9. haftasında Giresun'u deplasmanda yenen Beşiktaş 3 maçın ardından galibiyetle tanışırken, teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam özellikle maçın ilk yarısında çok etkili bir futbol ortaya koyduklarını maçı 4-0 kazanmaları gerektiğini söyledi. Ismael şöyle devam etti: Zor bir maçtı ama rakipten kaynaklı değildi, zeminden kaynaklıydı. Daha fazla gol atmamız gerekiyordu.



    BİR KİŞİ EKSİK MÜCADELE ETTİK
    4-0 olabilecek bir maçtı. Sais'in bir sakatlığı oldu, Emre Can girdi o da sakatlandı. Sakat olarak oynadı. Bir kişi eksik oynadık diyebilirim. Bu durumdan dolayı son anlarda zorluk yaşadık.



    SAVUNMA ANLAMINDA İYİYDİK
    Rakibin attığı ve ofsayt sebebiyle sayılmayan bir gol vardı. Bunun dışında rakibimizin tehlikeli bir pozisyonunu bilmiyorum. Savunma anlamında başarılı bir karşılaşma ortaya koyduk.



        2 STOPERİN SAKATLANMASI ÜZÜCÜ
        Takımda herkes yavaş yavaş geri dönüyor. 2 stoperimizin sakatlanmış olması başka bir oyuncumuza şans doğuracak. Bir maç içinde iki stoperi kaybetmek üzücü ama olan oldu. Yeterince kadro derinliğimiz var. Bu andan sonra Trabzon maçını düşüneceğiz.

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        Haberler Spor Beşiktaş’ın teknik patronu Valerıen Ismael galibiyetin ardından konuştu
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