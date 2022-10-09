Beşiktaş’ın teknik patronu Valerıen Ismael galibiyetin ardından konuştu





2 STOPERİN SAKATLANMASI ÜZÜCÜ

Takımda herkes yavaş yavaş geri dönüyor. 2 stoperimizin sakatlanmış olması başka bir oyuncumuza şans doğuracak. Bir maç içinde iki stoperi kaybetmek üzücü ama olan oldu. Yeterince kadro derinliğimiz var. Bu andan sonra Trabzon maçını düşüneceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN