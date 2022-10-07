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    Trabzonspor monaco önünde üç golle teslim oldu! Maxi Gomez’in 11. dakikada atılması maça damga vurdu

    Maçın hemen başında 10 kişi kalan Bordo-Mavililer, Ben Yedder (2) ve Disasi’nin gollerine engel olamadı. 72’de Bakasetas’ın golüy eterli olmazken, Trabzonspor grupta 3 maç sonunda 3 puanda kaldı...

    Maximum hüsran

    Trabzon eli boş dönüyor. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3. maçına çıkan Bordo-Mavililer, Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenildi.



    Temsilcimiz böylece 3 puanda kaldı. 11. dakikada Trabzonspor'da Maxi Gomez, VAR uyarısı sonrasında kararıyla kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.



    EMBOLO'NUN ŞUTU ÜST DİREKTE
    14. dakikada Monaco öne geçti. Embolo'nun sol taraftan pasında, altıpas içinde Ben Yedder'in yerden vuruşu filelere gitti: 1-0. 24. dakikada Embolo'nun şutu üst direğe çarparak auta çıktı.



        PENALTIDAN FARK İKİYE ÇIKTI
        26. dakikada Diatta'nın yakın mesafeden şutunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 45. dakikada Monaco penaltı kazandı. Ben Yedder'in penaltı vuruşunda top 2. kez ağlarımıza gitti: 2-0.



        BAKASETAS'TAN ÇOK ŞIK GOL
        55. dakikada sağdan kullanılan kornerde Disasi skoru 3-0 yaptı. 72'de Bakasetas şık bir golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Grubumuzdaki diğer maçta Kızılyıldız, Ferencvaros'u 4-1 mağlup etti.



        BAKASETAS YEDEK ENİS BARDHİ 11'DE
        Abdullah Avcı, Monaco maçında sürpriz tercihler yaptı. Son dönemin formda ismi Bakasetas'ı kulübeye çeken tecrübeli hoca, Enis Bardhi'yi 11'de oynattı. Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Yazıcı, ağrıları olan Vitor Hugo'nun yerine de Denswill görev yaptı.



            BUNUN TRABZON'U VAR
            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kırmızı karttan sonra oyunu tutmak istedik ama başaramadık. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Deavamında dengeyi korumak için çabaladık ancak bu kez de penaltı oldu. Bu grubun içinden kazanarak çıkacağımızı düşünüyorum Yarından itibaren lige hazırlanacağız" dedi. Öte yandan maç sonunda taraftarlarımızın olduğu tribüne doğru giden Abdullah Avcı, "Kimse merak etmesin, bunun Trabzon'u da var" ifadesini kullandı.

            TARAFTARLARIMIZA BÜYÜK TERBİYESİZLİK
            Monaco ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesi Türk taraftarları 2. Louis Stadı'na girişte çok geniş kapsamlı güvenlik taramasından geçirildi. Güvenlik taramasında kullanılan köpeklerden biri, taraftarımızdan birisini ayağından ısırdı. Bu sırada kısa süreli arbede yaşanırken, taraftarlar abartılan güvenlik taramasına çok büyük bir tepki gösterdi. Sosyal medyada da yapılan uygulama hakkında sert ifadeler kullanıldı.

            GRUPTA MÜTHİŞ ÇEKİŞME
            Trabzonspor'un yer aldığı H Grubu'nda dünkü maçların ardından işler iyice karıştı. 2 maçta puanı bulunmayan Kızılyıldız lider Ferencvaros'u mağlup ederek herkesi şaşırttı. 3 puanda kalan Trabzonspor için önümüzdeki hafta Akyazı'da oynanacak olan Monaco maçının önemi bir kat daha arttı. Grupta son saniyeye kadar büyük bir heyecan yaşanması bekleniyor.

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            Haberler Spor Trabzonspor monaco önünde üç golle teslim oldu! Maxi Gomez’in 11. dakikada atılması maça damga vurdu
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