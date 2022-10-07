Trabzonspor monaco önünde üç golle teslim oldu! Maxi Gomez’in 11. dakikada atılması maça damga vurdu





BUNUN TRABZON'U VAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kırmızı karttan sonra oyunu tutmak istedik ama başaramadık. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Deavamında dengeyi korumak için çabaladık ancak bu kez de penaltı oldu. Bu grubun içinden kazanarak çıkacağımızı düşünüyorum Yarından itibaren lige hazırlanacağız" dedi. Öte yandan maç sonunda taraftarlarımızın olduğu tribüne doğru giden Abdullah Avcı, "Kimse merak etmesin, bunun Trabzon'u da var" ifadesini kullandı.



TARAFTARLARIMIZA BÜYÜK TERBİYESİZLİK

Monaco ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesi Türk taraftarları 2. Louis Stadı'na girişte çok geniş kapsamlı güvenlik taramasından geçirildi. Güvenlik taramasında kullanılan köpeklerden biri, taraftarımızdan birisini ayağından ısırdı. Bu sırada kısa süreli arbede yaşanırken, taraftarlar abartılan güvenlik taramasına çok büyük bir tepki gösterdi. Sosyal medyada da yapılan uygulama hakkında sert ifadeler kullanıldı.



GRUPTA MÜTHİŞ ÇEKİŞME

Trabzonspor'un yer aldığı H Grubu'nda dünkü maçların ardından işler iyice karıştı. 2 maçta puanı bulunmayan Kızılyıldız lider Ferencvaros'u mağlup ederek herkesi şaşırttı. 3 puanda kalan Trabzonspor için önümüzdeki hafta Akyazı'da oynanacak olan Monaco maçının önemi bir kat daha arttı. Grupta son saniyeye kadar büyük bir heyecan yaşanması bekleniyor.

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