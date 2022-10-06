UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. maçında, Trabzonspor saat (TSİ) 19.45'te deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.
ll. Louis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.
İşte maçın ilk 11'leri;
Monaco: Nübel, Venderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Ben Yedder, Embolo
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez
- Spor
- 06.10.2022 18:28
- -
- Son Güncelleme:
-
- 06.10.2022 18:41
Fırtına galibiyet peşinde! Monaco Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. maçında, temsilcimiz Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. 19.45'te başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu..
UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. maçında, Trabzonspor saat (TSİ) 19.45'te deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.