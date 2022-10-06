Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.10.2022 18:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2022 18:41
    ABONE OL

    Fırtına galibiyet peşinde! Monaco Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. maçında, temsilcimiz Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. 19.45'te başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu..

    Monaco Trabzonspor maçında ilk 11’ler

    UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. maçında, Trabzonspor saat (TSİ) 19.45'te deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

    ll. Louis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.

    İşte maçın ilk 11'leri;

    Monaco: Nübel, Venderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Ben Yedder, Embolo

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP, caddelere Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin isimleri verilmesine karşı çıktı
    Haberler Spor Fırtına galibiyet peşinde! Monaco Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
        SON DAKİKA