Yunus ve Kerem yüzünden büyük kriz yaşayan Okan Buruk çözüm arıyor





1-ÇÖZÜMÜ SOLDA BULACAK

Okan Buruk'a mevcut kadro içinde en kestirme ve riski az çözüm sol bekte yerli bir futbolcu oynatmak. Adana'da Dubois'ya bu bölgede şans veren tecrübeli hocanın elinde sol bekte oynatabileceği 3 isim bulunuyor. Bunlardan ilki asıl bölgesi orta alan olmasına rağmen Berkan Kutlu. Ayrıca Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir de idman performansına göre 11'e girebilir.