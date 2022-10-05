Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli çözümü! 3 formül masada

Adana Demirspor deplasmanında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen 2 puan bırakan Galatasaray'da gündem yerli krizi. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası yeni arayışlara giren teknik direktör Okan Buruk'un 3 formül üzerinde durduğu belirtiliyor. İşte tecrübeli hocanın kafasındaki planlar:
1-ÇÖZÜMÜ SOL BEKTE BULACAK
Okan Buruk'a mevcut kadro içinde en kestirme ve riski az çözüm sol bekte yerli bir futbolcu oynatmak. Adana'da Dubois'ya bu bölgede şans veren tecrübeli hocanın elind e sol bekte oynatabileceği 3 isim bulunuyor. Bunlardan ilki asıl bölgesi orta alan olmasına rağmen Berkan Kutlu. Ayrıca Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir de idman performansına göre 11'e girebilir.
2-MECBUREN MUSLERA KULÜBEYE
Buruk sezon başından bu yana Muslera'dan vaçgeçmeyeceğini açık şekilde belirtiyor. Ancak gelinen noktada Uruguaylı kalecinin kulübeye geçişi ciddi şekilde masada. Kağıt üzerine daha kolay gözüken maçlarda Okan Kocuk'un kaleye geçmesi en çok üzerinde durulan formüllerden birisi.