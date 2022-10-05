Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli çözümü! 3 formül masada





3-SAVUNMADA 2 YERLİ STOPER

Yaşanan kriz nedeniyle Buruk'un gündemine formasyon değişikliği bile gelmiş durumda. Başarılı hocanın 3-5-2 dizilişinde defansta Emin veya Metehan'dan birisini, sol kanatta ise Berkan, Kazımcan veya Emre'yi oynatması masada. Bu durumda hem Yunus hem de Kerem'in kulübede oturması da mümkün olacak.



Teknik direktör Okan Buruk bu hafta ligde takımının BAY olması nedeniyle düşünmek için önemli bir zamana sahip olacak. Tecrübeli hocanın idmanlarda tüm formülleri deneyeceği ve Kayserispor deplasmanında bunlardan birisini kullanacağı gelen bilgiler arasında.

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