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    • Spor
    • 05.10.2022 17:07
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    • 05.10.2022 17:07
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    Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli çözümü! 3 formül masada

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de zirvedeki takımlarla aynı puanda bulunan Galatasaray, Adana Demirspor maçında çok iyi bir oyun sergilemesine rağmen bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayarak sahada 2 puan bıraktı. Yerli konusunda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansları nedeniyle sıkıntı yaşayan Okan Buruk'un 3 formül üzerinde durduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel Haber | Buruk’tan yerli çözümü! 3 formül masada

    Adana Demirspor deplasmanında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen 2 puan bırakan Galatasaray'da gündem yerli krizi. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası yeni arayışlara giren teknik direktör Okan Buruk'un 3 formül üzerinde durduğu belirtiliyor. İşte tecrübeli hocanın kafasındaki planlar:



    1-ÇÖZÜMÜ SOL BEKTE BULACAK
    Okan Buruk'a mevcut kadro içinde en kestirme ve riski az çözüm sol bekte yerli bir futbolcu oynatmak. Adana'da Dubois'ya bu bölgede şans veren tecrübeli hocanın elind e sol bekte oynatabileceği 3 isim bulunuyor. Bunlardan ilki asıl bölgesi orta alan olmasına rağmen Berkan Kutlu. Ayrıca Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir de idman performansına göre 11'e girebilir.



    2-MECBUREN MUSLERA KULÜBEYE
    Buruk sezon başından bu yana Muslera'dan vaçgeçmeyeceğini açık şekilde belirtiyor. Ancak gelinen noktada Uruguaylı kalecinin kulübeye geçişi ciddi şekilde masada. Kağıt üzerine daha kolay gözüken maçlarda Okan Kocuk'un kaleye geçmesi en çok üzerinde durulan formüllerden birisi.



        3-SAVUNMADA 2 YERLİ STOPER
        Yaşanan kriz nedeniyle Buruk'un gündemine formasyon değişikliği bile gelmiş durumda. Başarılı hocanın 3-5-2 dizilişinde defansta Emin veya Metehan'dan birisini, sol kanatta ise Berkan, Kazımcan veya Emre'yi oynatması masada. Bu durumda hem Yunus hem de Kerem'in kulübede oturması da mümkün olacak.

        Teknik direktör Okan Buruk bu hafta ligde takımının BAY olması nedeniyle düşünmek için önemli bir zamana sahip olacak. Tecrübeli hocanın idmanlarda tüm formülleri deneyeceği ve Kayserispor deplasmanında bunlardan birisini kullanacağı gelen bilgiler arasında.

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