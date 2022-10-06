3 kadınla fotoğrafı çıkan Mbaye Diagne'den olay açıklamalar: "Kız kardeşinizi bana verebilirsiniz"

Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e transfer olan Senegalli yıldız golcü Mbaye Diagne geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan 3 kadınla fotoğrafını paylaştı.
Her fırsatta çok eşli olduğunu söyleyen Diagne sosyal medyadan 3 kadınla birlikte bir paylaşımda bulunurken, paylaşımına "Eşlerimle çok mutluyum" notunu düştü.
Sosyal medyadaki futbolseverlerin tepkisi üzerine Mbaye Diagne'den açıklama geldi. Senegalli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selam Türk medyası. Yanımdakiler kız kardeşlerim. Karım değil. Böyle yazanlar avukatımla görüşecek. Anlayın bunu artık cahiller. 3. Eşi istediğimi düşünüyorsanız kız kardeşinizi bana verebilirsiniz. …tirin gidin şimdi" açıklamasında bulundu.