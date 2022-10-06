3 kadınla fotoğrafı çıkan Mbaye Diagne'den olay açıklamalar: "Kız kardeşinizi bana verebilirsiniz"

"BEN, ÇOK EŞLİ BİR İNSANIM VE ŞU ANKİ EŞİM TERESA NİUTTA DA BUNU BİLİYOR"

Daha önce bir Fransız dergisine verdiği röportajdaki sözleriyle gündeme gelen Diagne, "Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor" açıklamasında bulundu.