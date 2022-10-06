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    • Spor
    • 06.10.2022 12:10
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    • 06.10.2022 12:12
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    3 kadınla fotoğrafı çıkan Mbaye Diagne'den olay açıklamalar: "Kız kardeşinizi bana verebilirsiniz"

    Son dakika spor haberleri! Sezon başında Galatasaray’dan Fatih Karagümrük’e transfer olan Senegalli yıldız golcü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig’in tecrübeli golcüsü gündemi sarsan fotoğraf ile ilgili açıklamalarda bulundu. Senegalli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı olay açıklamada, " 3. Eşi istediğimi düşünüyorsanız kız kardeşinizi bana verebilirsiniz." dedi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Diagne’den olay açıklamalar

    Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e transfer olan Senegalli yıldız golcü Mbaye Diagne geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan 3 kadınla fotoğrafını paylaştı.

    Her fırsatta çok eşli olduğunu söyleyen Diagne sosyal medyadan 3 kadınla birlikte bir paylaşımda bulunurken, paylaşımına "Eşlerimle çok mutluyum" notunu düştü.

    Sosyal medyadaki futbolseverlerin tepkisi üzerine Mbaye Diagne'den açıklama geldi. Senegalli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selam Türk medyası. Yanımdakiler kız kardeşlerim. Karım değil. Böyle yazanlar avukatımla görüşecek. Anlayın bunu artık cahiller. 3. Eşi istediğimi düşünüyorsanız kız kardeşinizi bana verebilirsiniz. …tirin gidin şimdi" açıklamasında bulundu.

        "BEN, ÇOK EŞLİ BİR İNSANIM VE ŞU ANKİ EŞİM TERESA NİUTTA DA BUNU BİLİYOR"
        Daha önce bir Fransız dergisine verdiği röportajdaki sözleriyle gündeme gelen Diagne, "Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor" açıklamasında bulundu.

        30 yaşındaki santrafor, 2019 yılında 13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer oldu.

        Senegalli forvet, Sarı-Kırmızılılar ile şampiyonluk yaşamış ancak şampiyonluk kutlamalarına katılmamıştı. Yaz tatilinden de geç dönerek tepkileri üzerine çekmişti.

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