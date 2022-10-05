Şampiyonlar Ligi maçları nefes kesti! Real Madrid namağlup yoluna devam ederken, Chelsea rahat kazandı





CHELSEA-MİLAN MAÇ SONUCU: 3-0

Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda Chelsea, İtalyan temsilcisi Milan'ı ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Chelsea, yeni transfer ettiği stoperi Wesley Fofana'nın 24. dakikada attığı gol ile devreyi 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü kaptırmayan Chelsea, 56'da Aubameyang ile skoru 2-0'qa getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Reece James sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 3-0 Grupta ilk galibiyetini alan Chelsea, 4 puana ulaştı ve Milan ile puanları eşitledi. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Chelsea ile Milan bu kez İtalya'da karşılaşacak. Chelsea grupta Dinamo Zagreb'e yenilmiş, Salzburg ile berabere kalmıştı. Milan ise Salzburg'la berabere kalıp Dinamo Zagreb'i yenmişti.