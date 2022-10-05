Şampiyonlar Ligi maçları nefes kesti! Real Madrid namağlup yoluna devam ederken, Chelsea rahat kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda üçüncü hafta maçları oynanırken Real Madrid, sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Real Madrid'in golleri 13. dakikada Rodrygo ve 28. dakikada Vinicius Junior'dan gelirken Shakhtar'ın tek golünü 39. dakikada Oleksandr Zubkov attı. Real Madrid, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparken Shakhtar ise gruptaki ilk yenilgisini almış oldu. İspanyol devi, 9 puanla zirvede yer alırken Shakhtar haftayı 4 puanla ikinci sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde kariyerinin 102. galibiyetini elde eden Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, böylece Sir Alex Ferguson'ın Şampiyonlar Ligi'nde en çok maç kazanan teknik direktörü rekoruna ortak oldu.
CHELSEA-MİLAN MAÇ SONUCU: 3-0
Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda Chelsea, İtalyan temsilcisi Milan'ı ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Chelsea, yeni transfer ettiği stoperi Wesley Fofana'nın 24. dakikada attığı gol ile devreyi 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü kaptırmayan Chelsea, 56'da Aubameyang ile skoru 2-0'qa getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Reece James sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 3-0 Grupta ilk galibiyetini alan Chelsea, 4 puana ulaştı ve Milan ile puanları eşitledi. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Chelsea ile Milan bu kez İtalya'da karşılaşacak. Chelsea grupta Dinamo Zagreb'e yenilmiş, Salzburg ile berabere kalmıştı. Milan ise Salzburg'la berabere kalıp Dinamo Zagreb'i yenmişti.
SALZBURG- DİNAMO ZAGREB MAÇ SONUCU: 1-0
Şampiyonlar Ligi'nde Avusturya ekibi Salzburg, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken maçtaki ilk ve tek golü 71. dakikada penaltıdan Salzburglu Okafor attı. Mücadele 1-0 sona erdi ve bu sonuçla Salzburg 5 puana yükselirken Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Salzburg ile Dinamo Zagreb bu kez Hırvatistan'da karşılaşacak. Salzburg Milan ve Chelsea ile berabere kalmıştı, Dinamo Zagreb ise Chelsea'yi yenip Milan'a mağlup olmuştu.