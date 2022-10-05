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    • 06.10.2022 02:02
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    • 06.10.2022 02:02
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    Şampiyonlar Ligi maçları nefes kesti! Real Madrid namağlup yoluna devam ederken, Chelsea rahat kazandı

    Şampiyonlar Ligi maçları geceye damga vurdu. Real Madrid, Shaktar Donetsk karşısında da kazanarak yoluna namağlup devam ederken, Chelsea, İtalyan devi Milan'ı rahat geçti. İşte Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının sonuçları ve detayları...

    Şampiyonlar Ligi nefes kesti

    UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda üçüncü hafta maçları oynanırken Real Madrid, sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Real Madrid'in golleri 13. dakikada Rodrygo ve 28. dakikada Vinicius Junior'dan gelirken Shakhtar'ın tek golünü 39. dakikada Oleksandr Zubkov attı. Real Madrid, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparken Shakhtar ise gruptaki ilk yenilgisini almış oldu. İspanyol devi, 9 puanla zirvede yer alırken Shakhtar haftayı 4 puanla ikinci sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde kariyerinin 102. galibiyetini elde eden Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, böylece Sir Alex Ferguson'ın Şampiyonlar Ligi'nde en çok maç kazanan teknik direktörü rekoruna ortak oldu.



    CHELSEA-MİLAN MAÇ SONUCU: 3-0
    Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda Chelsea, İtalyan temsilcisi Milan'ı ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Chelsea, yeni transfer ettiği stoperi Wesley Fofana'nın 24. dakikada attığı gol ile devreyi 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü kaptırmayan Chelsea, 56'da Aubameyang ile skoru 2-0'qa getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Reece James sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 3-0 Grupta ilk galibiyetini alan Chelsea, 4 puana ulaştı ve Milan ile puanları eşitledi. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Chelsea ile Milan bu kez İtalya'da karşılaşacak. Chelsea grupta Dinamo Zagreb'e yenilmiş, Salzburg ile berabere kalmıştı. Milan ise Salzburg'la berabere kalıp Dinamo Zagreb'i yenmişti.



    SALZBURG- DİNAMO ZAGREB MAÇ SONUCU: 1-0
    Şampiyonlar Ligi'nde Avusturya ekibi Salzburg, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken maçtaki ilk ve tek golü 71. dakikada penaltıdan Salzburglu Okafor attı. Mücadele 1-0 sona erdi ve bu sonuçla Salzburg 5 puana yükselirken Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Salzburg ile Dinamo Zagreb bu kez Hırvatistan'da karşılaşacak. Salzburg Milan ve Chelsea ile berabere kalmıştı, Dinamo Zagreb ise Chelsea'yi yenip Milan'a mağlup olmuştu.



        LEİPZİG - CELTİC MAÇ SONUCU: 3-1
        UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Leipzig, sahasında Celtic'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Leipzig'i galibiyete taşıyan goller 27. dakikada Christopher Nkunku ile 64. ve 77. dakikalarda Andre Silva'dan geldi. Celtic'in tek golünü 47. dakikada Jota kaydetti. Gruba iç sahadaki Shakhtar ve deplasmandaki Real Madrid yenilgileriyle başlayan Leipzig, bu sonuçla ilk galibiyetine ulaşarak 3 puanla üçüncü sıraya yükseldi. İç sahada Real Madrid'e kaybettikten sonra deplasmanda Shakhtar ile berabere kalan Celtic ise 1 puanla son sıraya geriledi.



        MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇ SONUCU: 5-0
        Manchester City, G Grubu'nda ağırladığı Kopenhag karşısında 5-0 galip geldi. Manchester ekibinin gollerini, Erling Haaland 7 ve 32, David Khocholava (kendi kalesine) 39, Riyad Mahrez (penaltıdan) 55, Julian Alvarez 76. dakikada kaydetti. Grupta üçüncü maçından da galip ayrılan Manchester City 9 puanla ilk sıraya yerleşti. Kopenhag bir puanla son sırada kaldı. Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 28'e çıkararak 27'şer gollü Rivaldo ve Luis Suarez'i geride bıraktı.



        PARIS SAINT-GERMAIN - BENFICA MAÇ SONUCU: 1-1
        Günün öne çıkan H Grubu mücadelesinde ise Benfica ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. Konuk takım PSG'nin golünü 22. dakikada Lionel Messi, Benfica'nın golünü 41. dakikada kendi kalesine Danilo Pereira attı. Bu sonuçla iki takım da 7'şer puana yükseldi. Bu arada Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

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