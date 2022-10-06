Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Rakiplerin taktiklerimizi okuyamamaları bir avantaj bence. Nasıl bir oyun oynayacağımızı öngöremiyorlar. Her maçta farklı oyuncular kullanmamızı çözemiyorlar. Bu da bizim için avantaj. Riskli bir maç olabilir ama biz bunun bilincinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kaliteli oyuncuları var siz de göreceksiniz. Yarın (bugün) kazanırsak gruptan çıkmak için önemli bir adım atmış olacağız. Lig veya Avrupa olsun her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada gösterip maçı kazanmaya çalışacağız. Fiziksel yorgunluk yaratıyor ama hem fiziksel hem de taktiksel anlamda iyi durumda olup rakibimizi şaşırtmak için çalışıyoruz" diye konuştu.
FENERBAHÇE AEK'YA HAZIR!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, AEK Larnaca maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlendi. Sarı- Lacivertliler'in teknik direktörü Jesus, çalışma öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
3 YILDIZ OYNAYAMAYACAK
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-Lacivertliler'de tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.