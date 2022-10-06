Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Rakiplerin taktiklerimizi okuyamamaları bir avantaj bence. Nasıl bir oyun oynayacağımızı öngöremiyorlar. Her maçta farklı oyuncular kullanmamızı çözemiyorlar. Bu da bizim için avantaj. Riskli bir maç olabilir ama biz bunun bilincinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kaliteli oyuncuları var siz de göreceksiniz. Yarın (bugün) kazanırsak gruptan çıkmak için önemli bir adım atmış olacağız. Lig veya Avrupa olsun her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada gösterip maçı kazanmaya çalışacağız. Fiziksel yorgunluk yaratıyor ama hem fiziksel hem de taktiksel anlamda iyi durumda olup rakibimizi şaşırtmak için çalışıyoruz" diye konuştu.