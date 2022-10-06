



BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Tecrübeli oyuncu son golünü 2020-2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla 7 Nisan 2021 tarihinde Alanyaspor'a karşı attı. Geçen sezon 3 maçta forma giyen, bu sezon ise 7 maçta şans bulan Cenk Tosun'un gol atamaması büyük hayal kırıklığı yaşattı. 2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro bedelle transfer olan ve Süper Lig rekoru kıran Cenk Tosun son döneminde büyük bir düşüş içerisinde. Weghorst ve Muleka transferleri nedeniyle 3. santrafor pozisyonuna düşen milli futbolcu, bu sezon sadece 69 dakika oynadı. Bu maçlarda sonradan oyuna girdi ve 15 dakikadan fazla oynamadı.