Geçtiğimiz sezon sonunda Everton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun'un büyük gol hasreti sürüyor. Kara Kartal'ın 31 yaşındaki forveti uzun süredir gol katkısı veremiyor. Bir zamanların gol makinesi Cenk, tam 547 gündür fileleri havalandıramıyor.
BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Tecrübeli oyuncu son golünü 2020-2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla 7 Nisan 2021 tarihinde Alanyaspor'a karşı attı. Geçen sezon 3 maçta forma giyen, bu sezon ise 7 maçta şans bulan Cenk Tosun'un gol atamaması büyük hayal kırıklığı yaşattı. 2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro bedelle transfer olan ve Süper Lig rekoru kıran Cenk Tosun son döneminde büyük bir düşüş içerisinde. Weghorst ve Muleka transferleri nedeniyle 3. santrafor pozisyonuna düşen milli futbolcu, bu sezon sadece 69 dakika oynadı. Bu maçlarda sonradan oyuna girdi ve 15 dakikadan fazla oynamadı.
ÜST ÜSTE ŞANSSIZLIKLAR YAŞADI
Siyah-Beyazlılar ile 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanan Cenk Tosun, son dönemde yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çekti. Bu yüzden de bir türlü toparlayamadı ve eski performansını yakalayamadı. Bu sezon ve geçen sezon 10 maçta gol atma başarısı gösteremeyen tecrübeli yıldız, 2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig maçında 3 kez ağları havalandırmıştı.