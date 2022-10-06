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    UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz boy gösterecek!

    UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam Trabzonspor 19.45’te Monaco deplsamanına çıkacak. Fenerbahçe ise 22.00’de AEK Larnaca’yı ağırlayacak. Konferans Ligi’nde Sivasspor 19.45’te Ballkani ile karşılaşacak. Başakşehir de 22.00’de Skola ile Leotnya’da kozlarını paylaşacak. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Zafer gecesi olsun

    Avrupa'da yeniden çıkışa geçmeye başlayan Türk futbolu bu akşam birbirinden önemli 4 kritik sınav verecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor gruptaki en zorlu maçında Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gürcü hakem Giorgi Kruashvili'nin görev yapacağı 90 dakika saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe ise 22.00'de Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki maçta İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, Kosova temsilcisi Balkkani'yi 19.45'te ağırlayacak.



    ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
    Başakşehir ise saat 22.00'de Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk olacak. 4 temsilcimizin alacağı skorlar, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri açısından çok büyük önem taşıyacak.



    KAFKAS DÖNEMİ BİTİYOR
    Son dönemde U21 Milli Takımımız'ın başında gösterdiği performansla her kesimden eleştiriler alan Tolunay Kafkas'ın geleceği belli oluyor. İddialara göre Türkiye Futbol Federasyonu, tecrübeli hoca ile yolları ayırma kararı aldı. Tolunay Kafkas'ın 15 Ekim'de sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağı ve yeni teknik adam arayışlarına başlandığı öğrenildi. Hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılan bir başka isim olan Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ise büyük ihtimalle TFF'de çalışmaya devam edecek.



        OĞUZ ÇETİN KALIYOR
        Tolunay Kafkas'ın ayrılmasından sonra Türkiye Altyapı direktörlüğü görevinin de Çetin'e bağlanabileceği söyleniyor. Çetin 2019'dan beri TFF'de Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapıyordu.



        PANELLERDEN 400 BİN EURO
        düşürmenin ve elektrikten para kazanmanın bir yolunu buldu. Sarı-Kırmızılılar, Nef Stadı'nın güneş panelleri tarafından üretilen megavat miktarı için daha önce Mart ayında bir dünya rekoru kırarak Guinness'e girmeye hak kazanmıştı. Stadyumun çatısına kurulan güneş enerji sistemi ile birlikte 400 bin Euro'luk bir tasarruf sağlandı.

        İLHAM VERİCİ BİR ÖRNEK
        Sistemi yürüten enerji şirketi Enerjisa'ya, stadın çatısında bulunan 10.404 panelden 4,2 megavat üretme başarısı gösterdiği için bir ödül sertifikası verildi. Birçok Avrupalı enerji faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeliyken, en güçlü güneş enerjili stadyum unvanı, spor dünyasının ötesinde ilham verici bir örnek teşkil ediyor.



        BÜYÜKEKŞİ'DEN CEFERİN'E ZİYARET
        Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti. 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için yapılan çalışmaların gözden geçirildiği buluşmada, TFF ile UEFA arasında yapılacak iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Aleksander Ceferin'e ismi yazılı A Milli Takım forması hediye etti.



            BEN BİR YEMİN ETTİM HİÇ PES ETMEDİM
            Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, AEK Larnaca maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Dinamo Kiev ve Rennes maçlarında iyi bir performans sergilediklerini söyleyen İsmail, "AEK maçında da iyi bir performans sergileyip 3 puan alıp, ülke puanına etki etmek istiyoruz." dedi. Hiçbir zaman pes etmeyen bir futbolcu olduğunun altını çizen İsmail Yüksek, "Oynayamadığım dönemler benim için zordu. Ben hiç pes etmedim. Ben bir yemin ettim. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Rennes maçı zordu ama çok konsantreydik takım olarak" diye konuştu.



            JESUS'A BORÇLUYUM!
            Yüksek, "Sezon sonu da umarım finali iyi yaparız. Hocamız ve ekibimiz çok tecrübeli, bana gerçekten çok katkıları oldu. Ben de Jesus'un bana verdiği görevleri en iyi şekilde yaparak kendimi geliştirmek istiyorum" açıklamasında bulundu.



            SULTANLAR ÇEYREK FİNALDE
            A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Dünya Şampiyonası 2.Tur F Grubu ikinci maçında karşılaştığı Kanada'yı 3-0 mağlup etti. 2. Tur'da çıktığı 2 maçı da kazanan milliler Sırbistan'ın Dominik'i 3-0 yenmesi ile çeyrek finale çıkmayı garantiledi. İlk seti 25-22 alan Sultanlar ikinci seti de 26-24 kazanarak 2-0 öne geçti. 3. seti de 28-26 alan Türkiye maçtan galip ayrılan taraf oldu. Bu turdaki son iki maçında ABD ve Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye, bu maçlarda çeyrek finalde kiminle eşleşeceğini belirleme adına mücadele vericek.



                EMRE BELÖZOĞLU LETONYA'YA GIDEMEDI
                Başakşehir, Konferans Ligi'nde bugün Letonya'nın Rigas takımına konuk olacak. Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, üst solunum enfeksiyonu geçirdiği için kafileyle birlikte Letonya'ya gidemedi. Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, son 23 resmi maçında yenilmedi. İstanbul ekibi Avrupa kupalarında çıktığı 44 karşılaşmada 15 galibiyet aldı.



                KAZANMAK İÇİN HER TÜRLÜ RİSKE GİRECEĞİZ
                UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Ballkani'yi ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçı kazanmaları halinde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj yakalayacaklarını söyledi. Çalımbay, "Yenmek için ne gerekiyorsa, elimizdeki kadronun hepsini kullanacağız, her türlü riske gireceğiz. Tek hedefimiz maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.



                NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
                Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçı öncesi konuştu. Tecrübeli hoca, "Hücumda ve savunmada neler yapacağımızın hazırlıkları analiz olarak yapıldı. Monaco, Fransa'nın yaş ortalaması düşük takımlarından birisi. PSG'den sonra en fazla pozisyona giren rakip" dedi. Yarın (bugün) gruptan çıkmak için büyük bir adım bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Avcı, "Tabii ki bizim de bir felsefemiz var. Ama şu maçta bekleyeceğiz, şu maçta hücum oynayacağız diye değil. Kazanmak olarak ne gerekiyorsa oyun olarak onu oynayacağız. Önceliğimiz oyunu doğru oynamak, sahada organizasyonumuzun ve planlarımızın doğru bir şekilde işlemesidir." ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, Trabzonspor'un kadrosunda rakibine oranla daha fazla tecrübeli oyuncunun bulunması ile ilgili gelen soruya, "Bu bir avantaj gibi dursa da, oyundaki performans belirleyici olur. İki takım da kazanmak isteyecek. Detaylar bunu belirleyecek" yanıtını verdi.



                    ONA HER YER TRABZON!
                    Trabzonsporlu taraftarlar, Fransa'da Monaco ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçında takımlarını yalnız bırakmıyor. Deplasmanda oynanacak olan maçın satışa sunulan biletlerini çok kısa süre içerisinde tüketen Bordo-Mavili taraftarlar, Monaco'da şov yapmaya hazırlanıyor. Maç öncesi organize olacak olan ve stadyuma hep birlikte gidecek olan taraftarlar, tribünde de çeşitli koreografi ve görsel şölenlerle, takımlarına coşkulu şekilde destek vermeye hazırlanıyor.



                    MİLLİLER DURDURULAMIYOR
                    Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası Son 16 turunda Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde karşılaştığı Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli Takımın gollerini 11, 23 ve 40. dakikalarda Ömer Güleryüz, 38'de Savaş Kaya ve 49'da Şeyhmus Erdinç kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, bugün saat 20.00'de Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde Fas ile karşılaşacak. Milli Takımımız rakibini geçerek Vodafone Park'ta oynanacak yarı finale çıkmak istiyor.

                    HÜCUM ŞEFİ BAKASETAS
                    Trabzon'un Monaco karşısındaki hücum organizasyonlarını şekillendirme görevi Bakasetas'a verildi. Yunan oyuncu takımın sahadaki hücum şefi olacak. Avcı, Bakasetas'tan takımın gol aradığı anlarda arkadaşlarına daha fazla yardımcı olmasını istiyor

                    FENERBAHÇE BEKO BAYERN'E KONUK OLACAK
                    THY EuroLeague 2022-2023 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Fenerbahçe Beko ilk hafta maçında bugün deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Son şampiyon Anadolu Efes ise yarın Sinan Erdem'de Kızılyıdız'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

                    M.CITY KOPENHAG'A GOL OLUP YAĞDI
                    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City Kopenhag'ı 5-0 yendi. M.City'nin gollerini Haaland (2), Hoçolova (KK), Mahrez ve Alverez attı. Gruptaki diğer maçta Dortmund, Sevilla'yı 4-1'le geçti. Diğer sonuçlar: Salzburg-D.Zagrep: 1-0, Chelsea-Milan: 3-0, Leipzig-Celtic: 3-1, R. Madrid- Shakhtar: 2-1, Benfica-PSG: 1-1, Juventus-M.Haifa: 3-1.

                    FIFA'DAN BURSASPOR'A TRANSFER YASAĞI
                    TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'a, FIFA tarafından 2 dönem kalıcı transfer yasağı cezası verildi. Yeşil-Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eski oyunculardan Hırvat Luka Capan tarafından Bursaspor aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen kararın kulübe tebliğ edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada CAS'A itirazda bulunulacağı belirtildi.

                    GALATASARAY NEF GALİBİYETLE BAŞLADI
                    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Belçika ekibi Oustende'yi 92-78 yenerek gruba galibiyetle başladı. Galatasaray'da Bost 23 sayı ile oynadı. Diğer temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'de D Grubu ilk maçında Bosna ekibi Igokea'yı 70-67 mağlup etti. Temsilcimizde Boutsiele 17 sayı üretti.

                    YENİ MALATYASPOR'DA YENİ HOCA HASAN ÖZER
                    Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaşmaya vardı. Sarı-Siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman ile bir araya gelen Özer ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Hasan Özer ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

                    KARTAL LİGİN EN KÖTÜSÜ
                    Beşiktaş sezon başından beri kaleci konusunda sıkıntı yaşıyor. Bir dönem sözleşme sıkıntısı yaşayan Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Emre Bilgin'in performansı da şu ana kadar kimseyi tatmin etmedi. Kaledeki sıkıntı rakamlara da direkt yansımış durumda. Ligde 8 maçta kalesinde 6.2 gol beklentisi gören Beşiktaş buna karşın tam 10 gol yedi. Kara Kartal yüzde 61'lik sapma ile bu alanda ligin en kötü takımı oldu.

                    N'KOUDOU MÜJDESİ
                    Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen N'Koudou bireysel çalışmalara başladı. Fransız futbolcu Giresun'a götürülecek.

                    FENERBAHÇE MAÇI KARAOĞLAN'IN
                    Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı... Fenerbahçe ile Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Giresunspor-Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Trabzonspor-Kasımpaşa mücadelesinde ise Hüseyin Göçek düdük çalacak.

                    DAHA İYİ OLACAĞIM
                    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joao Pedro, uyum sürecini geride bıraktığını söyleyerek, "Kendi adıma ilerleyen dönemlerde daha iyi bir Pedro izleteceğimin sözünü verebilirim. Avrupa Ligi'ndeki Larnaca maçını kazanıp yola devam etmek istiyoruz. Bu maçta gol atıp takıma katkı vermek istiyorum. Taraftarımızın verdiği enerji ile daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

                    CİMBOM LİGDE 7 GOL AZ ATMIŞ!
                    Bu sezon gol yollarında çok zorlanan Galatasaray'da en büyük sorunlardan birisi bitiricilik. Sarı-Kırmızılılar 8 haftada 15.5 gol beklentisi yaratarak bu alanda Fenerbahçe'nin ardından ligin en iyisi oldu. Ancak Sarı-Kırmızılılar sadece 9 gol atarak neredeyse 7 kez ağları daha az havalandırmış oldu. Yaşanan krizde Seferovic ve Icardi'den şu ana kadar katkı alınamaması büyük bir etken.

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