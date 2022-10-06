UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz boy gösterecek!





MİLLİLER DURDURULAMIYOR

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası Son 16 turunda Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde karşılaştığı Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli Takımın gollerini 11, 23 ve 40. dakikalarda Ömer Güleryüz, 38'de Savaş Kaya ve 49'da Şeyhmus Erdinç kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, bugün saat 20.00'de Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde Fas ile karşılaşacak. Milli Takımımız rakibini geçerek Vodafone Park'ta oynanacak yarı finale çıkmak istiyor.



HÜCUM ŞEFİ BAKASETAS

Trabzon'un Monaco karşısındaki hücum organizasyonlarını şekillendirme görevi Bakasetas'a verildi. Yunan oyuncu takımın sahadaki hücum şefi olacak. Avcı, Bakasetas'tan takımın gol aradığı anlarda arkadaşlarına daha fazla yardımcı olmasını istiyor



FENERBAHÇE BEKO BAYERN'E KONUK OLACAK

THY EuroLeague 2022-2023 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Fenerbahçe Beko ilk hafta maçında bugün deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Son şampiyon Anadolu Efes ise yarın Sinan Erdem'de Kızılyıdız'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



M.CITY KOPENHAG'A GOL OLUP YAĞDI

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City Kopenhag'ı 5-0 yendi. M.City'nin gollerini Haaland (2), Hoçolova (KK), Mahrez ve Alverez attı. Gruptaki diğer maçta Dortmund, Sevilla'yı 4-1'le geçti. Diğer sonuçlar: Salzburg-D.Zagrep: 1-0, Chelsea-Milan: 3-0, Leipzig-Celtic: 3-1, R. Madrid- Shakhtar: 2-1, Benfica-PSG: 1-1, Juventus-M.Haifa: 3-1.



FIFA'DAN BURSASPOR'A TRANSFER YASAĞI

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'a, FIFA tarafından 2 dönem kalıcı transfer yasağı cezası verildi. Yeşil-Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eski oyunculardan Hırvat Luka Capan tarafından Bursaspor aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen kararın kulübe tebliğ edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada CAS'A itirazda bulunulacağı belirtildi.



GALATASARAY NEF GALİBİYETLE BAŞLADI

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Belçika ekibi Oustende'yi 92-78 yenerek gruba galibiyetle başladı. Galatasaray'da Bost 23 sayı ile oynadı. Diğer temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'de D Grubu ilk maçında Bosna ekibi Igokea'yı 70-67 mağlup etti. Temsilcimizde Boutsiele 17 sayı üretti.



YENİ MALATYASPOR'DA YENİ HOCA HASAN ÖZER

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaşmaya vardı. Sarı-Siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman ile bir araya gelen Özer ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Hasan Özer ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



KARTAL LİGİN EN KÖTÜSÜ

Beşiktaş sezon başından beri kaleci konusunda sıkıntı yaşıyor. Bir dönem sözleşme sıkıntısı yaşayan Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Emre Bilgin'in performansı da şu ana kadar kimseyi tatmin etmedi. Kaledeki sıkıntı rakamlara da direkt yansımış durumda. Ligde 8 maçta kalesinde 6.2 gol beklentisi gören Beşiktaş buna karşın tam 10 gol yedi. Kara Kartal yüzde 61'lik sapma ile bu alanda ligin en kötü takımı oldu.



N'KOUDOU MÜJDESİ

Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen N'Koudou bireysel çalışmalara başladı. Fransız futbolcu Giresun'a götürülecek.



FENERBAHÇE MAÇI KARAOĞLAN'IN

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı... Fenerbahçe ile Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Giresunspor-Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Trabzonspor-Kasımpaşa mücadelesinde ise Hüseyin Göçek düdük çalacak.



DAHA İYİ OLACAĞIM

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joao Pedro, uyum sürecini geride bıraktığını söyleyerek, "Kendi adıma ilerleyen dönemlerde daha iyi bir Pedro izleteceğimin sözünü verebilirim. Avrupa Ligi'ndeki Larnaca maçını kazanıp yola devam etmek istiyoruz. Bu maçta gol atıp takıma katkı vermek istiyorum. Taraftarımızın verdiği enerji ile daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



CİMBOM LİGDE 7 GOL AZ ATMIŞ!

Bu sezon gol yollarında çok zorlanan Galatasaray'da en büyük sorunlardan birisi bitiricilik. Sarı-Kırmızılılar 8 haftada 15.5 gol beklentisi yaratarak bu alanda Fenerbahçe'nin ardından ligin en iyisi oldu. Ancak Sarı-Kırmızılılar sadece 9 gol atarak neredeyse 7 kez ağları daha az havalandırmış oldu. Yaşanan krizde Seferovic ve Icardi'den şu ana kadar katkı alınamaması büyük bir etken.

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