Zirvede farkı yaratan istatistik: Galatasaray'ın ortası yok!

Süper Lig'de 4 büyükler şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde. Sezon başında yaptıkları flaş transferlerle dikkat çeken Süper Lig'in devleri ilk 8 haftada zirvede yer alamadı. Zirvenin ilk iki sırasında Başakşehir ve Adana Demirspor yer alıyor.
ORTA SAHA FARKI
İlk 8 haftaya baktığımızda takımların orta saha performansları dikkat çekiyor. Tüm kulvarlarda, 4 büyükler içinde orta sahadan en az skor katkısı alan takım Galatasaray. Sarı-Kırmızılılar'da sadece 2 orta saha oyuncu skora katkıda bulundu.
Cimbom'da Sergio Oliveira 1 gol ve 1 asistle mücadele ederken, Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö ise 1 asist yaptı. Aslan, sadece 2 oyuncudan 3 gol katkısı aldı. Orta sahası, skora en fazla katkı yapan takım ise Fenerbahçe.
FENER ORTALADI
Fenerbahçe'de 12 orta saha oyuncusu skora katkıda bulundu. Sarı-lacivertliler'in orta saha oyuncuları 15 gol ve 13 asist üretti. Skora en fazla katkıda bulunan orta saha oyuncusu ise Lincoln oldu. Yıldız futbolcu, 2 gol, 5 asist ile mücadele ediyor.
Son şampiyon Trabzonspor'da ise orta saha oyuncuları 9 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu. 6 orta saha oyuncusu skor katkı yaparken Yunan yıldız Bakasetas ilk haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Bakasetas, 5 gol ve 4 asistle tam 9 gole katkıda bulundu.