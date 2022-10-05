Zirvede farkı yaratan istatistik: Galatasaray'ın ortası yok!

Süper Lig'de 4 büyükler şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde. Sezon başında yaptıkları flaş transferlerle dikkat çeken Süper Lig'in devleri ilk 8 haftada zirvede yer alamadı. Zirvenin ilk iki sırasında Başakşehir ve Adana Demirspor yer alıyor.

ORTA SAHA FARKI

İlk 8 haftaya baktığımızda takımların orta saha performansları dikkat çekiyor. Tüm kulvarlarda, 4 büyükler içinde orta sahadan en az skor katkısı alan takım Galatasaray. Sarı-Kırmızılılar'da sadece 2 orta saha oyuncu skora katkıda bulundu.