Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Maaş, zam ve sözleşme üçgeni...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşma sonunda 17 puanla zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performansı eleştiri oklarının hedefi oldu. Geçen sezon oynadığı 52 maçta 13 gol 13 asist yapan başarılı futbolcu bu yıl performansının çok uzağında kaldı.
G.Saray'da geride kalan 8 haftada en çok eleştirilen ve tartışılan oyuncu, geçen sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu oldu. 2021-22 sezonunda takımın en başarılı ismi olan Kerem'in bu yıl ilk 8 haftadaki performansı sınıfta kaldı. Geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı forma ile çıktığı 52 maçta 13 gol 13 asiste imza atan Kerem, şu anda bu oyunun çok uzağında. Peki ne oldu da bu sezon Kasımpaşa maçı dışında bu kadar etkisiz bir Kerem performansı ortaya çıktı. İşte sebepleri...
GEÇEN YIL HERKES ONU KONUŞUYORDU
Kerem geride kalan sezon hem lig, hem milli takım hem de Avrupa Ligi'nde çok özel işlere imza attı. Başarılı performansı sonrasında başta Lyon olmak üzere Wolfsburg, Atletico Madrid gibi önemli kulüpler kendisini takibe aldı. Hatta Avrupa Ligi'nde mart ayındaki Barcelona mücadelesi öncesinde İspanyol gazeteleri Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine taşıdı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi dahi maç sonunda Kerem ve çıkışı ile alakalı yorum yaptı.
AVRUPA'DAN BEKLENEN TEKLİF GELMEDİ
Ve sezon bittiğinde ise başarısı, performansı ile Kerem Aktürkoğlu'na, Avrupa'ya transferi ile alakalı vaatler, hedefler çizildi. Her zaman Avrupa'da oynama hedefi olan Kerem de Galatasaray'a önemli gelir kazandırıp transfer olmayı çok istiyordu. Kariyerinde birçok zorluğu aşıp bu noktaya gelen Kerem bir hayaline daha ulaşacaktı. Ancak kendisine vaat edilen ve çizilen Avrupa'ya transferi ile alakalı somut gelişme yaşanmadı, kulübe gelen resmi teklif olmadı. Bu da Kerem'i açıkçası üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı.
Halbuki, transfer sezonunun ardından Kerem Aktürkoğlu'nun ücretine iyileştirme yapma kararı Galatasaray yönetiminden geldi. Yunus, Nelsson, Boey ile birlikte Galatasaray, Kerem'in de kontratına iyileştirme yapma kararı aldı. Sosyal medya hesabına gelen mesajlar, tepkiler, eleştiriler oyuncuyu olumsuz etkiledi.