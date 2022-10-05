Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu krizi! Maaş, zam ve sözleşme üçgeni...

AVRUPA'DAN BEKLENEN TEKLİF GELMEDİ

Ve sezon bittiğinde ise başarısı, performansı ile Kerem Aktürkoğlu'na, Avrupa'ya transferi ile alakalı vaatler, hedefler çizildi. Her zaman Avrupa'da oynama hedefi olan Kerem de Galatasaray'a önemli gelir kazandırıp transfer olmayı çok istiyordu. Kariyerinde birçok zorluğu aşıp bu noktaya gelen Kerem bir hayaline daha ulaşacaktı. Ancak kendisine vaat edilen ve çizilen Avrupa'ya transferi ile alakalı somut gelişme yaşanmadı, kulübe gelen resmi teklif olmadı. Bu da Kerem'i açıkçası üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı.