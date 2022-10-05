TAKVİM, Mauro Icardi ile ilgili ortaya atılan şok iddialara açıklık getiriyor





ZAMAN AYIRAMIYOR MU?

Sakat olduğu gerekçesiyle Adana deplasmanına götürülmeyen ancak eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Arjantin'e gittiği ortaya çıkan yıldız futbolcuyla ilgili flaş haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Dün Arjantin basınında yer alan iddialara göre Icardi ailesine daha fazla zaman ayırmak için futbolu bırakmayı düşünüyor. Yine bir başka iddiaya göre ise Arjantinli yıldızın yaşadığı mental sorunlardan yana çok dertli olan yönetim, ocak ayı için ayrılık planları yapıyor. Bu iki iddiayı araştıran TAKVİM çarpıcı bilgilere ulaştı. Alınan bilgilere göre Mauro Icardi'nin şu an futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi kesinlikle yok.