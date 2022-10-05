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    TAKVİM, Mauro Icardi ile ilgili ortaya atılan şok iddialara açıklık getiriyor

    Alınan bilgilere göre Icardi’nin futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi kesinlikle yok... Galatasaray yönetiminin de şu anda bir ayrılık planı bulunmuyor. Aksine Buruk, Kayseri maçına kadar Tangocu'yu fiziki ve mental açıdan hazır hale getirmeyi düşünüyor.

    Ne ayrılık ne jübile!

    Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray'da takıma verilen 3 günlük iznin ardından Kayserispor maçı hazırlıkları bugün başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'da gündemin ilk sırasında Mauro Icardi'nin ismi yer almaya devam ediyor.



    ZAMAN AYIRAMIYOR MU?
    Sakat olduğu gerekçesiyle Adana deplasmanına götürülmeyen ancak eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Arjantin'e gittiği ortaya çıkan yıldız futbolcuyla ilgili flaş haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Dün Arjantin basınında yer alan iddialara göre Icardi ailesine daha fazla zaman ayırmak için futbolu bırakmayı düşünüyor. Yine bir başka iddiaya göre ise Arjantinli yıldızın yaşadığı mental sorunlardan yana çok dertli olan yönetim, ocak ayı için ayrılık planları yapıyor. Bu iki iddiayı araştıran TAKVİM çarpıcı bilgilere ulaştı. Alınan bilgilere göre Mauro Icardi'nin şu an futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi kesinlikle yok.



    NARA İLE BUZLAR ERİDİ
    Hatta yıldız futbolcunun eşiyle arasındaki sorunların da ortadan kalktığı belirlendi. Ayrıca Galatasaray yönetiminin gündeminde Icardi ile olası bir yol ayrımı da bulunmuyor. Hatta teknik direktör Okan Buruk'un Kayserispor karşısında 11'de görev vermeyi düşündüğü Tangocu'yu zorlu deplasmana kadar mental ve fiziki açıdan hazırlamak için büyük uğraş vereceği ifade ediliyor.

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    Haberler Spor TAKVİM, Mauro Icardi ile ilgili ortaya atılan şok iddialara açıklık getiriyor
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