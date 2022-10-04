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    • Spor
    • 04.10.2022 11:00
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    • 04.10.2022 11:09
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    Takvim.com.tr açıklıyor! İşte Icardi gerçekleri

    Galatasaray’ın transferin son günlerinde renklerine bağladığı Arjantinli yıldız ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın golcüsü, geçtiğimiz cumartesi günü Arjantin’e gitmişti. Daha önce Icardi-Wanda Nara ayrılığında çarpıcı detayları ortaya çıkaran takvim.com.tr Icardi'yle ilgili gerçekleri bir kez daha ortaya çıkarıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | İşte Icardi gerçekleri

    Özel hayatındaki sorunlar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Mauro Icardi, Arjantin'de eşi Wanda Nara ile barışmak istemiş ancak ret cevabı almıştı… Bu gelişmeler yaşanırken Icardi ile ilgili ortaya flaş iddialar atıldı.

    ICARDI GERÇEKLERİNE TAKVİM.COM.TR ULAŞTI
    Arjantin medyası, Icardi'nin futbolu bırakmayı planladığını öne sürdü. Bir başka iddia ise Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Arjantinli oyuncu ile yollarını ayıracağı… Arjantinli yıldız ile ilgili gerçeklere Takvim.com.tr ulaştı.

    15 EKİM'E YETİŞMESİ İÇİN ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI
    Eşi Wanda Nara ile problemler yaşayan ve Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin yarın İstanbul'da olacağı belirtildi. Ayrıca iddiaların aksine Galatasaray, yıldız golcüden çok şeyler bekliyor. Bir an önce hazır duruma gelmesi için ona özel idmanlar yaptırılacak. Tangocu'nun 15 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçına yetiştirilmesi için özel bir program hazırlandı.
        Kuruluş Osman
        Haberler Spor Takvim.com.tr açıklıyor! İşte Icardi gerçekleri
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