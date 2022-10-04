Takvim.com.tr açıklıyor! İşte Icardi gerçekleri

Özel hayatındaki sorunlar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Mauro Icardi, Arjantin'de eşi Wanda Nara ile barışmak istemiş ancak ret cevabı almıştı… Bu gelişmeler yaşanırken Icardi ile ilgili ortaya flaş iddialar atıldı.
ICARDI GERÇEKLERİNE TAKVİM.COM.TR ULAŞTI
Arjantin medyası, Icardi'nin futbolu bırakmayı planladığını öne sürdü. Bir başka iddia ise Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Arjantinli oyuncu ile yollarını ayıracağı… Arjantinli yıldız ile ilgili gerçeklere Takvim.com.tr ulaştı.
15 EKİM'E YETİŞMESİ İÇİN ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI
Eşi Wanda Nara ile problemler yaşayan ve Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin yarın İstanbul'da olacağı belirtildi. Ayrıca iddiaların aksine Galatasaray, yıldız golcüden çok şeyler bekliyor. Bir an önce hazır duruma gelmesi için ona özel idmanlar yaptırılacak. Tangocu'nun 15 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçına yetiştirilmesi için özel bir program hazırlandı.