Takvim.com.tr açıklıyor! İşte Icardi gerçekleri

15 EKİM'E YETİŞMESİ İÇİN ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI

Eşi Wanda Nara ile problemler yaşayan ve Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin yarın İstanbul'da olacağı belirtildi. Ayrıca iddiaların aksine Galatasaray, yıldız golcüden çok şeyler bekliyor. Bir an önce hazır duruma gelmesi için ona özel idmanlar yaptırılacak. Tangocu'nun 15 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçına yetiştirilmesi için özel bir program hazırlandı.