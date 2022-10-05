Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol: Inter-Barcelona maçındaki performansıyla "en değerli oyuncu" seçildi

İtalyan takımı Inter'in, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, İspanya'nın Barcelona takımıyla Milano'da oynadığı maçta, Hakan Çalhanoğlu performansıyla iz bıraktı.
Çalhanoğlu, karşılaşmanın 7. dakikasında uzaktan çektiği şutta, gole çok yaklaşsa da Barcelona kalecisi Ter Stegen'i geçemedi. Milli futbolcu, 45+2. dakikada ise yaklaşık 25 metreden çektiği şutta bu kez topu ağlarla buluşturmayı başardı ve bu golle Inter, Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.
Attığı golle galibiyetin mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın ardından performansıyla "maçın en değerli oyuncusu" seçildi.
Mavi-siyahlı kulüp de milli oyuncunun, karşılaşmanın sonunda ödülüyle poz verdiği anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.