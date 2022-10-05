Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol: Inter-Barcelona maçındaki performansıyla "en değerli oyuncu" seçildi

Corriere dello Sport gazetesinin internet sitesinde de maçla ilgili haberde, Inter'in son haftalarda ligde aldığı olumsuz sonuçlara atıfta bulunularak, "Acı verici zafer ama bir o kadar çok anlamı olan bir zafer ve sezonu yeniden başlatabilecek bir zafer. Çalhanoğlu'nun sihiri, Inzaghi yönetimindeki Inter'in, Xavi'nin Barcelona'sını San Siro'da yenmesine izin veriyor." ifadeleri yer aldı.