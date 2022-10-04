Bayern Münih, 5 yıllık rekoru kırarak Real Madrid'i tarihe gömdü! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları 3'üncü hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı.
Alman devi Bayern Münih, C Grubu'nda Viktoria Plzen'i Allianz Arena'da 5-0'lık skorla rahat geçti.
İLK YARI 3-0 BİTTİ
Bavyera ekibinde gol perdesini 7'de Leroy Sane açtı, 13'te Serge Gnabry farkı ikiye çıkarttı ve 21'de Sadio Mane soyunma odasına Münih'i 3-0'lık üstünlükle götürdü.
50'de Alman yıldız Sane bir kez daha sahneye çıktı, maçın skorunu ise 59'da Maxim Choupo-Moting belirledi: 5-0.
B.MÜNİH GRUPLARDA GOL YEMEDİ
Bu sonuçla Inter ve Barcelona engellerini 2-0'lık galibiyetlerle geçen Bayern 3'te 3 yaptı, liderliğini devam ettirdi ve grupta henüz gol yemedi.