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    • Spor
    • 05.10.2022 01:26
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    • 05.10.2022 01:26
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    Bayern Münih, 5 yıllık rekoru kırarak Real Madrid'i tarihe gömdü! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

    UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunun 3. haftasında Viktoria Plzen'i 5-0'lık skorla yenen Bayern Münih puanını 9'a yükselti. 31 maçtır yenilmeyen Alman devi, bu maçla beraber Real Madrid'i tarihe gömdü.

    Bayern Münih Real Madrid’in 5 yıllık rekorunu kırdı

    UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları 3'üncü hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı.

    Alman devi Bayern Münih, C Grubu'nda Viktoria Plzen'i Allianz Arena'da 5-0'lık skorla rahat geçti.



    İLK YARI 3-0 BİTTİ
    Bavyera ekibinde gol perdesini 7'de Leroy Sane açtı, 13'te Serge Gnabry farkı ikiye çıkarttı ve 21'de Sadio Mane soyunma odasına Münih'i 3-0'lık üstünlükle götürdü.

    50'de Alman yıldız Sane bir kez daha sahneye çıktı, maçın skorunu ise 59'da Maxim Choupo-Moting belirledi: 5-0.



    B.MÜNİH GRUPLARDA GOL YEMEDİ
    Bu sonuçla Inter ve Barcelona engellerini 2-0'lık galibiyetlerle geçen Bayern 3'te 3 yaptı, liderliğini devam ettirdi ve grupta henüz gol yemedi.



        31 MAÇTIR YENİLMEDİ
        Öte yandan Alman temsilcisi, Devler Ligi'ndeki son 31 maçında da yenilgi yüzü görmedi.

        Bavyera ekibi bu süreçte 28 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



        REAL MADRID'I TARİHE GÖMDÜLER
        Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup eden Bayern Münih, bus skorla beraber Real Madrid'i tarihe gömdü.

        Kulüp müzesinde 6 adet Şampiyonlar Ligi kupası bulunduran Alman ekibi, Devler Ligi gruplarında oynadığı son 31 maçı kaybetmeyerek turnuva tarihine geçti.

        Bavyera ekibi, 2012-2017 yıllarında 30 maç boyunca gruplarda kaybetmeyen Real Madrid'i geride bıraktı.



        Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle:
        Liverpool - Rangers: 2-0
        Ajax - Napoli: 1- 6
        Porto - Bayern Leverkusen: 2 - 0
        Club Brugge - Atletico Madrid: 2- 0
        Inter - Barcelona: 1 - 0
        Marsilya - Sporting: 4 - 1
        Eintracht Frankfurt - Tottenham: 0 - 0

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