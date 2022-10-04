Bayern Münih, 5 yıllık rekoru kırarak Real Madrid'i tarihe gömdü! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...





İLK YARI 3-0 BİTTİ

Bavyera ekibinde gol perdesini 7'de Leroy Sane açtı, 13'te Serge Gnabry farkı ikiye çıkarttı ve 21'de Sadio Mane soyunma odasına Münih'i 3-0'lık üstünlükle götürdü.



50'de Alman yıldız Sane bir kez daha sahneye çıktı, maçın skorunu ise 59'da Maxim Choupo-Moting belirledi: 5-0.