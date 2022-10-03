Fenerbahçe’nin teknik patronu Jorge Jesus Beşiktaş derbisinin ardından konuştu

Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanan ve golsüz berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Lacivertli takım Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "İki taraf için de iyi bir sonuç değil. Son 15-20 dakikada Beşiktaş bizden daha iyiydi. Sonradan oyuna giren oyuncuları durdurmakta zorlandık. Weghorst pozisyonlara girdi. Ancak ilk 70 dakika Fenerbahçe daha iyiydi" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'IN 1 POZİSYONU VAR
Defansif anlamda iyi organize olan bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Biz de defansif olarak iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımı olmamıza rağmen her zaman gol atacak değiliz" ifadesini kullandı. Jesus, şöyle devam etti: "İlk yarıda Valencia iki tane pozisyona girdi. Bizim defansif organizasyonumuza baktığımızda da rakibimizin bir tane duran toptan net pozisyonu vardı. Önümüze bakacağız. Şimdiden AEK maçını düşünmeye başladık" dedi.
BİR AN BİLE YERİNDE DURMADI
Jorge Jesus derbinin en heyecanlı isimlerinden birisiydi. Portekizli teknik adam kenardan sürekli oyuna müdahale ederek derbiyi bir oyuncu gibi yaşadı.