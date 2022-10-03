Fenerbahçe’nin teknik patronu Jorge Jesus Beşiktaş derbisinin ardından konuştu





BEŞİKTAŞ'IN 1 POZİSYONU VAR

Defansif anlamda iyi organize olan bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Biz de defansif olarak iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımı olmamıza rağmen her zaman gol atacak değiliz" ifadesini kullandı. Jesus, şöyle devam etti: "İlk yarıda Valencia iki tane pozisyona girdi. Bizim defansif organizasyonumuza baktığımızda da rakibimizin bir tane duran toptan net pozisyonu vardı. Önümüze bakacağız. Şimdiden AEK maçını düşünmeye başladık" dedi.