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    Fenerbahçe’nin teknik patronu Jorge Jesus Beşiktaş derbisinin ardından konuştu

    “İki taraf için de iyi bir sonuç değil. Beşiktaş’ta sonradan oyuna giren oyuncuları durdurmakta zorlandık. Weghorst pozisyonlara girdi. Ancak ilk 70 dakika Fenerbahçe daha iyiydi”

    70 dakika iyi olan bizdik

    Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanan ve golsüz berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Lacivertli takım Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "İki taraf için de iyi bir sonuç değil. Son 15-20 dakikada Beşiktaş bizden daha iyiydi. Sonradan oyuna giren oyuncuları durdurmakta zorlandık. Weghorst pozisyonlara girdi. Ancak ilk 70 dakika Fenerbahçe daha iyiydi" diye konuştu.



    BEŞİKTAŞ'IN 1 POZİSYONU VAR
    Defansif anlamda iyi organize olan bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Biz de defansif olarak iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımı olmamıza rağmen her zaman gol atacak değiliz" ifadesini kullandı. Jesus, şöyle devam etti: "İlk yarıda Valencia iki tane pozisyona girdi. Bizim defansif organizasyonumuza baktığımızda da rakibimizin bir tane duran toptan net pozisyonu vardı. Önümüze bakacağız. Şimdiden AEK maçını düşünmeye başladık" dedi.



    BİR AN BİLE YERİNDE DURMADI
    Jorge Jesus derbinin en heyecanlı isimlerinden birisiydi. Portekizli teknik adam kenardan sürekli oyuna müdahale ederek derbiyi bir oyuncu gibi yaşadı.



        JORGE JESUS'DAN 3-4-1-2 SÜRPRİZİ
        Fenerbahçe'de Luan Peres'in sakatlığı nedeniyle yokluğunda teknik direktör Jorge Jesus'un takımını 4-4-2 sistemi ile sahaya sürmesi bekleniyordu. Ancak Jesus, sakatlıktan dönen tecrübeli stoper Serdar Aziz'i 11'e koyarak savunmayı yine 3'lü yaptı. Yine Portekizli teknik adam, Ezgjan Alioski'nin yerine Lincoln'u tercih ederek bir sürprize daha imza attı. Fenerbahçe derbiye 3-4-1-2 sistemi ile ile çıktı.



        1 PUAN İÇİN KÖTÜ DENEMEZ
        Derbi gecesinin çalışkan isimlerinden Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş deplasmanından alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi. Ferdi, "İlk yarıda pozisyonlarımız vardı. Öne geçebilirdik. 2. yarı daha dengedeydi. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Burdan alınan 1 puan için kötü denemez" dedi.



        BİZ KAZANMAK İÇİN OYNARIZ
        Fenerbahçe kaptanı ve kalecisi Altay Bayındır, "Biz her maçı kazanmak için oynarız. Derbinin heyecanı başkadır ama neticede bir önceki maçımızdan puan olarak bir farkı yok. Mücadelemizi sahaya yansıttık ama kazanamadık. 3 puan alamadığımız için mutsuzuz" dedi. Altay, hatalardan ders alıp bir sonraki maça odaklanacaklarını da söyledi.
            HangiKredi
            Haberler Spor Fenerbahçe’nin teknik patronu Jorge Jesus Beşiktaş derbisinin ardından konuştu
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