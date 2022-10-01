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    • Spor
    • 01.10.2022 21:03
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    • 01.10.2022 21:21
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    İznik'te düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'na yoğun ilgi: 300 binden fazla kişi ziyaret etti

    "Gelenekten Geleceğe Bir'iz" sloganıyla Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'na ilgi büyük. Etkinlik alanını 300 binden fazla kişi ziyaret etti.

    takvim.com.tr
    İznik’teki Dünya Göçebe Oyunları’na yoğun ilgi!

    İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl "Gelenekten Geleceğe Bir'iz" sloganıyla Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.

    İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'na yoğun ilgi!



    13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'na ise ilgi büyük.

    4. Dünya Göçebe Oyunları'nı üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti.

    Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısında düzenlenen oyunlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

    102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı ve 40'a yakın geleneksel spor dalının vatandaşlarla buluştuğu organizasyon ilk gün 98 bin, ikinci gün 75 bin bugün ise 200 binin üzerinde misafiri ağırladı.

    ÇOCUKLARDAN AKTİVİTELERE YOĞUN İLGİ
    Göçebe Oyunları'nda müsabakalar devam ederken çocuklara yönelik etkinlikler de yapıldı. Çocuklar etkinlik alanında geleneksel oyunlarla eğlendi.

    Etkinliklerin üçüncü gününde çocuklar, ok atmadan at binmeye, aşık oyunundan Anadolu masallarına kadar birçok alanda aktivitelere katıldı.
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        Haberler Spor İznik'te düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'na yoğun ilgi: 300 binden fazla kişi ziyaret etti
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