İznik'te düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'na yoğun ilgi: 300 binden fazla kişi ziyaret etti

4. Dünya Göçebe Oyunları'nı üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısında düzenlenen oyunlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı ve 40'a yakın geleneksel spor dalının vatandaşlarla buluştuğu organizasyon ilk gün 98 bin, ikinci gün 75 bin bugün ise 200 binin üzerinde misafiri ağırladı.