Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Weghorst'un golü VAR'a takıldı! Ofsayt...







DEV DERBİDEN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde, ligde oynanan son İstanbulspor maçı kadrosuna göre iki değişiklik yaptı.

İstanbulspor maçındaki savunma hattını bozmayan Ismael, orta sahada ise Gedson Fernandes'i kulübeye çekerek Dele Alli'yi görevlendirdi.

Ismael, sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou'nun yokluğunda ise Nathan Redmond'a hücum bölgesinin solunda forma verdi. Böylece Redmond ilk kez bir maça ilk 11'de çıkmış oldu.

GHEZZAL 5 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maçlık aranın ardından takıma döndü.

Ligin ilk 2 maçında görev yapan ve 2 gol katkısı veren tecrübeli oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyememişti.

Hafta içinde bireysel antrenmanlara başlayan Ghezzal, derbiye yedek kulübesinde başladı.

GEDSON FERNANDES İLK KEZ YEDEK

Gedson Fernandes, bu sezon ilk kez bir maçta yedek soyundu.

Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusu, geride kalan 7 haftanın tamamında forma giyerken, 607 dakika sahada kaldı.