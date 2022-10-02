Ismael, derbide baskılı ve coşkulu bir futbol oynayarak 3 puana ulaşmayı hedefliyor. İşte Fransız hocanın planları:
1-SANTRAYLA BİRLİKTE PRES
Ismael hafta boyu takımına pres çalışması yaptırdı. Beşiktaş santrayla beraber taraftar desteğini de arkasına alarak Fenerbahçe'ye yoğun bir baskı uygulayıp hataya zorlamayı planlıyor.
2-ERKEN GOL BUL, KİLİDİ AÇ
Fransız teknik adam derbinin kilit noktasının skor avantajı olduğunu düşünüyor. Beşiktaş bu nedenle özelilkle ilk 20 dakikada çok coşkulu bir futbol oynayarak 1-0'ı bulmaya çalışacak.