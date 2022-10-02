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    Akıl oyunları! İşte 4 maddede Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin dev maç öncesi yaptığı galibiyet planları...

    Ismael maç hazırlıklarını pres ve baskı üzerine yaptı. Fransız hoca santrayla beraber Fenerbahçe’ye Dolmabahçe deplasmanını hissettirmeyi planlıyor. Jorge Jesus 90 dakika boyunca sakin kalarak derbiyi kontrol etmeyi düşünüyor. Portekizli teknik adam, defansının ortası ağır olan rakibini Valencia ve Pedro ile vurmak istiyor.

    Akıl oyunları

    Ismael, derbide baskılı ve coşkulu bir futbol oynayarak 3 puana ulaşmayı hedefliyor. İşte Fransız hocanın planları:



    1-SANTRAYLA BİRLİKTE PRES
    Ismael hafta boyu takımına pres çalışması yaptırdı. Beşiktaş santrayla beraber taraftar desteğini de arkasına alarak Fenerbahçe'ye yoğun bir baskı uygulayıp hataya zorlamayı planlıyor.



    2-ERKEN GOL BUL, KİLİDİ AÇ
    Fransız teknik adam derbinin kilit noktasının skor avantajı olduğunu düşünüyor. Beşiktaş bu nedenle özelilkle ilk 20 dakikada çok coşkulu bir futbol oynayarak 1-0'ı bulmaya çalışacak.



        3-TÜM BAĞLANTILARI KOPAR
        Ismael'in hedeflerinden birisi, Fenerbahçe'yi ana planının dışına çıkarmak. Bu nedenle defans hattının Crespo ve Arao ile arasındaki pas bağlantını koparmak üzerine çalışmalar yaptırdı.



        4-VALENCIA'YA ALAN BIRAKMA
        Rakibi çok iyi analiz eden Ismael, Valencia'ya önlem alacak. Tayyip Talha ve Saiss'le özel olarak görüşen genç hoca, Valencia'nın defans arkasına yaptığı koşulara çok dikkat edilmesini istedi.



        Jesus rakibin agresif futboluna karşın sakin kalarak ve soğukkanlılıkla zafere gitmeyi düşünüyor. İşte Jesus'un planları:



            1-PANİK YAPMA, AYAĞA OYNA
            Jorge Jesus, maça çok coşkulu başlaması beklenen Beşiktaş'ın hızını kesebilmek için özel çalışmalar yaptırdı. Portekizli hoca geriden ayağa ve kısa paslarla çıkılarak presi kırmayı düşünüyor.



            2-İLK 45 DAKİKAYA DİKKAT
            Jesus, Beşiktaş'ın ilk yarıları çok iyi, ikinci yarıları ise kötü oynamasına derbi planında geniş yer verdi. Hedef, rakip fiziki anlamda düştükten sonra ikinci yarıda öldürücü hamleyi yapmak.



            3-GEREKSİZ DURAN TOP YOK
            Beşiktaş'ın özellikle Masuaku'nun kullandığı duran toplarla yarattığı tehdit için özel önlem alınacak. Jesus futbolculardan kaleye yakın bölgelerde kesinlikle gereksiz faul yapmalalarını istedi.



                4-RİBAUNDLARA DİKKAT EDİN
                Portekizli hocanın en çok üzerinde durduğu noktalardan birisi de Weghorst'un hava hakimiyeti. Jesus, Hollandalı yıldızın indirdiği toplar sonrası ribaundların kesinlikle alınması talimatını verdi.

                Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 35 maçta ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi.

                İki takım arasındaki son 35 maçta Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti.

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                Haberler Spor Akıl oyunları! İşte 4 maddede Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin dev maç öncesi yaptığı galibiyet planları...
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