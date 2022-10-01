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    • Spor
    • 02.10.2022 01:44
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    • 02.10.2022 01:45
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    Helal olsun Sultanlar! A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Polonya'yı devirdi, grubu lider tamamladı

    FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız B Grubu'ndaki 5. ve son maçında turnuvanın en sahiplerinden Polonya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak grubu lider tamamladı.

    Helal olsun Sultanlar!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki 5. maçında Polonya'yı 3-2 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı.

    Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan ve TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlann müsabakaya iyi başlayan milliler, ilk seti uzun süre üstün götürse de 25-22 galip gelen Polonya, 1-0 öne geçti.

    İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Türkiye, durumu 1-1 yaptı.



    Milli takım, başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü setin son bölümlerinde etkili bir oyun ortaya koydu. Hande Baladın'ın skora yaptığı katkıyla seti 25-22 kazanan milliler, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

    Dördüncü sette Stysiak ile skor üreten Polonya, 25-18 galip gelerek durumu 2-2'ye getirdi.

    Tie-break setini 15-11 ile hanesine yazdıran ay-yıldızlılar, maçı 3-2 kazandı ve 4 galibiyetle grubu lider bitirdi.

    B Grubu'nda ilk 4'e giren Türkiye, Tayland, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve C Grubu'nda ilk 4 sırayı alan Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, son 16 turuna yükseldi. F Grubu'nda yer alacak söz konusu 8 takım, ilk 4'e girerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

    Salon: Ergo Arena

    Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrew Cameron (Kanada)

    Polonya: Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Gorecka, Witkowska (Stenzel, Wenerska, Galkowska, Szlagowska, Alagierska)

    Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Meryem Boz, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu)

    Setler: 25-22, 23-25, 22-25, 25-18, 11-15
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