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    • Spor
    • 01.10.2022 18:03
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    • 01.10.2022 18:12
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    Resmen açıklandı! Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzattı

    Son dakika spor haberleri... Takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu 'Ersin Destanoğlu' gelişmesi resmen açıklandı. Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Resmen açıklandı! Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzattı

    Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana A takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaş'ımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı." denildi.

    21 yaşındaki file bekçisiyle BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, milli kaleciye başarı diledi.

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr söz konusu gelişmeyi günler öncesinden okuyucularına aktarmıştı.
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