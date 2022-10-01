Resmen açıklandı! Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzattı

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana A takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaş'ımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı." denildi.