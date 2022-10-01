Adana Demirspor- Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | GS- Adana Demirspor şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI YAYIN

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda bu akşam Adana Demirspor ile karşılaşacak.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
GS-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI YAYIN
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor
Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba
Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjo, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
37. RANDEVU
Süper Lig'de Adana Demirspor ile Galatasaray, bugüne kadar 36 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.
SARI-KIRMIZILILAR DEPLASMANDA LİDER
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Aslan rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Kasımpaşa ile karşılaştı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.