



MATA İLK KEZ...

İstanbulspor ile oynanan özel maçta çok iyi bir performans sergileyen ve Milli arayı yoğun tempoda çalışarak geçiren Juan Mata, bugün ilk kez kadroya girecek. İspanyol yıldızın, skorun gidişatına göre maçın son 20 dakikasında büyük ihtimalle Mertens'in yerine sahada olması planlanıyor.



