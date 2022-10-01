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    • Spor
    • 01.10.2022 17:44
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    • 01.10.2022 18:57
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    Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Hakem Halil Umut Meler yönetimindeki mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Adana Demirspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, kadroda yer almıyor. Mata ise ilk kez kadroda yerini alıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Okan Burak yönetimindeki Sarı kırmızılılar ve Montella idaresindeki Şimşekler'de hedef mutlak galibiyet.

    Hakem Halil Umut Meler yönetimindeki Adana Demirspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midstjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.





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    DEMİRSPOR'DA ONYEKURU DÖNDÜ!
    Montella'nın, direkt santrfor olmadan Emre Akbaba'yı ileri uca koyarak oynattığı futbola devam etmesi bekleniyor. İlk 7 haftada sadece deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olan Adana, evinde Sivas, Ümraniye ve son şampiyon Trabzonspor'u yenerek şehirden kolay çıkış olmadığını kanıtladı.

    Sakatlığını atlatan ve Montella'nın Galatasaray karşısında oynayacağını açıkladığı eski Sarı- Kırmızılı oyuncu Onyekuru'nun geri dönüşü de Güney temsilcisini bir hayli rahatlatmış durumda.



        Okan Buruk cephesinde ise farklı planlar var. Milli arada yıldız oyuncularını toparlama ve son durumlarını görme şansı bulan Buruk, takımı bir sonraki haftayı BAY geçeceği için, yine 2 haftalık bir dinlenme periyoduna sahip olacak.



        MAURO ICARDİ KADRODA YOK
        Galatasaray'da Adana Demir deplasmanı öncesi son dakika sürprizi...

        Gomis'le forma mücadelesine giren Mauro Icardi, dün sabahki idmanda takımla çalışmasına rağmen son anda ağrı hissettiğini söyledi ve kadrodan çıkarıldı. Arjantinli yıldızla birlikte, genç yetenek Yusuf Demir'in de sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmediği açıklandı. Yeni transferlerden Danimarkalı stoper Ross da kafilede yer almıyor. Özellikle Icardi'nin yokluğunda, Galatasaray taraftarının gözü takımdaki bir başka yıldızın üzerinde olacak.



        MATA İLK KEZ...
        İstanbulspor ile oynanan özel maçta çok iyi bir performans sergileyen ve Milli arayı yoğun tempoda çalışarak geçiren Juan Mata, bugün ilk kez kadroya girecek. İspanyol yıldızın, skorun gidişatına göre maçın son 20 dakikasında büyük ihtimalle Mertens'in yerine sahada olması planlanıyor.
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