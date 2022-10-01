Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Okan Burak yönetimindeki Sarı kırmızılılar ve Montella idaresindeki Şimşekler'de hedef mutlak galibiyet.
Hakem Halil Umut Meler yönetimindeki Adana Demirspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midstjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.
MAÇIN TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DEMİRSPOR'DA ONYEKURU DÖNDÜ!
Montella'nın, direkt santrfor olmadan Emre Akbaba'yı ileri uca koyarak oynattığı futbola devam etmesi bekleniyor. İlk 7 haftada sadece deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olan Adana, evinde Sivas, Ümraniye ve son şampiyon Trabzonspor'u yenerek şehirden kolay çıkış olmadığını kanıtladı.
Sakatlığını atlatan ve Montella'nın Galatasaray karşısında oynayacağını açıkladığı eski Sarı- Kırmızılı oyuncu Onyekuru'nun geri dönüşü de Güney temsilcisini bir hayli rahatlatmış durumda.