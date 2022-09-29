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Haberler Spor Ersin Destanoğlu'nda mutlu son! İşte Beşiktaş'tan alacağı ücret

Ersin Destanoğlu'nda mutlu son! İşte Beşiktaş'tan alacağı ücret

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş'ta iç transferde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan başarılı kaleci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ersin Destanoğlu kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. İşte alacağı ücret...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
29.09.2022 11:20 - Son Güncelleme: 29.09.2022 11:20
Ersin Destanoğlu’nda mutlu son! İşte Beşiktaş’tan alacağı ücret

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile mutlu sona ulaşıldı.

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Ersin Destanoğlu’nda mutlu son! İşte Beşiktaş’tan alacağı ücret

Siyah-Beyazlılar uzun süredir sözleşme görüşmeleri yaptığı Ersin Destanoğlu ile anlaşmaya vardı. Uzun süren pazarlıklar sonrasında genç eldiven sunulan şartları kabul etti.

Ersin Destanoğlu’nda mutlu son! İşte Beşiktaş’tan alacağı ücret

ERSİN DESTANOĞLU 4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Kartal'ın 1 numarası 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak ve yıllık 700 bin Euro kazanacak.

Ersin Destanoğlu’nda mutlu son! İşte Beşiktaş’tan alacağı ücret

Beşiktaş'ın genç yıldızı ile ilgili resmi açıklamanın derbi öncesinde yapılması planlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın başarılı kalecisi sözleşme görüşmeleri yapıldığı dönemde takımdaki yerini alamamıştı. Beşiktaş'ta kaleyi o dönem Emre Bilgin devralmıştı.

Ersin Destanoğlu’nda mutlu son! İşte Beşiktaş’tan alacağı ücret

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Ersin Destanoğlu mevcut sözleşmesine göre yıllık 180 bin lira kazanıyordu. 21 yaşındaki Ersin, bu sezon forma giydiği 5 maçta kalesinde 7 gol gördü. 1 maçta ise kalesini gole kapattı.

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