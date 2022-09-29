Ersin Destanoğlu’nda mutlu son! İşte Beşiktaş’tan alacağı ücret

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Ersin Destanoğlu mevcut sözleşmesine göre yıllık 180 bin lira kazanıyordu. 21 yaşındaki Ersin, bu sezon forma giydiği 5 maçta kalesinde 7 gol gördü. 1 maçta ise kalesini gole kapattı.