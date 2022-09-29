Ersin Destanoğlu'nda mutlu son! İşte Beşiktaş'tan alacağı ücret
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş'ta iç transferde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan başarılı kaleci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ersin Destanoğlu kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. İşte alacağı ücret...
29.09.2022 11:20 - Son Güncelleme: 29.09.2022 11:20
Siyah-Beyazlılar uzun süredir sözleşme görüşmeleri yaptığı Ersin Destanoğlu ile anlaşmaya vardı. Uzun süren pazarlıklar sonrasında genç eldiven sunulan şartları kabul etti.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Ersin Destanoğlu mevcut sözleşmesine göre yıllık 180 bin lira kazanıyordu. 21 yaşındaki Ersin, bu sezon forma giydiği 5 maçta kalesinde 7 gol gördü. 1 maçta ise kalesini gole kapattı.