İşte Aslan’ın alamadığı o yıldızlar! Devre arası ve sezon sonu yeniden görüşme olacak...

Gündemi sarsan transfer operasyonunun başında olan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur dün gece yaptığı açıklamalarla ses getirdi. GS TV'de transfer dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Timur, "Çok isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu?" sorusuna, "İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. Şu anda isimleri veremiyorum. Çünkü önümüzdeki dönemler için o diyaloğu ve samimi süreci devam ettireceğiz" yanıtını verdi.



HERKES AYNI SORUYU SORDU!

Bu sözlerin ardından herkes, "O iki yıldız kim?" sorusuna yanıt ararken, Timur'un ismini vermediği futbolcuları TAKVİM açıklıyor. Timur'un uzun bir süre peşinde koşmasına rağmen alamadığı isimlerin Eden Hazard ve Adama Traore olduğu belirlendi. Timur ayrıca çok ses getiren programda, "Çok çok hayal isimlere bile gittik, insan hayaline sınır çizmeyecek" ifadesini de kullandı. Alınan bilgilere göre Timur'un burada ima ettiği futbolcu da Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldızın ismi Eylül ayında Galatasaray ile anılmış hatta çıkan haberler espri malzemesi yapılmıştı. Ancak yönetimin ciddi şekilde Ronaldo ile görüştüğü, ancak yıldız futbolcunun şu anda Türkiye'ye gelmek istemediği ifade edildi.



MERTENS DE DEVREYE GİRDİ AMA...

Galatasaray yönetiminin Hazard'ı ikna edebilmek için Dries Mertens'i de devreye soktuğu öğrenildi. Ancak tüm çabalara rağmen transfer gerçekleşmedi.

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