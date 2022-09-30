İşte Galatasaray'ın alamadığı o 2 yıldız! Takvim.com.tr Erden Timur'un vermediği isimleri açıklıyor





GS TV'de transfer dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Timur, "Çok isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu?" sorusuna, "İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. Şu anda isimleri veremiyorum. Çünkü önümüzdeki dönemler için o diyalogu ve samimi süreci devam ettireceğiz" yanıtını verdi.