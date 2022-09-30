İşte Galatasaray'ın alamadığı o 2 yıldız! Takvim.com.tr Erden Timur'un vermediği isimleri açıklıyor

Transferin tartışmasız en flaş takımı olan Galatasaray çok sayıda yıldız ismi kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı kulübün transfer operasyonunun başında olan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur dün gece yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı.
GS TV'de transfer dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Timur, "Çok isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu?" sorusuna, "İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. Şu anda isimleri veremiyorum. Çünkü önümüzdeki dönemler için o diyalogu ve samimi süreci devam ettireceğiz" yanıtını verdi.
Bu sözlerin ardından herkes, "O iki yıldız kim?" sorusuna yanıt ararken, Erden Timur'un ismini verdiği fubolcuları takvim.com.tr açıklıyor.